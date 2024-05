Bundesliga bestätigt: Dornbirn erhält keine Zulassung für 2. Liga

Die kommende 2.-Liga-Saison wird ohne den FC Dornbirn über die Bühne gehen. Dem aktuellen Tabellenvierzehnten wurde die Zulassung für die zweithöchste Spielklasse verweigert, wie die Bundesliga in einer offiziellen Aussendung bekanntgibt.

Bis zum letzten Spieltag hatte der FC Dornbirn auf Tabellenplatz 14 noch die Chance, sportlich die Klasse zu halten und den Verbleib in der 2. Liga sicherzustellen. Mittlerweile steht aber fest, dass die Vorarlberger in der kommenden Saison fix nicht mehr Teil der zweihöchsten Spielklasse sein werden. Denn wie die Bundesliga vermeldet, wurde die eingebrachte Klage der Dornbirner auf eine Zulassung für die kommende Saison nicht erteilt. Das entschied das Ständige Neutrale Schiedsgericht.

"Das Schiedsgericht kam zur Ansicht, dass die Erfüllung der finanziellen Kriterien bzw. die Ausfinanzierung für die kommende Saison zum Zeitpunkt der Protestfrist vor dem Protestkomitee nicht ausreichend nachgewiesen werden konnte. Das Einbringen von neuen Unterlagen nach dieser Frist war im Rahmen des Neuerungsverbots nicht zulässig und daher waren diese nicht zu berücksichtigen", ist der offiziellen Mitteilung der Bundesliga zu entnehmen.

Dornbirn war sowohl in erster wie auch in zweiter Instanz die Lizenz für die kommende Saison aufgrund finanzieller Gründe verweigert worden. Vereinspräsident Hubert Domig zeigte sich davor noch hoffnungsvoll, dass es im dritten Anlauf klappen könnte. Dieser Fall tritt nun aber nicht ein. Die Vorarlberger werden zu Saisonschluss an das Tabellenende gereiht und scheiden mangels Zulassung für die kommende Saison aus der 2. Liga aus. Die sportliche Wertung sowie die einzelnen Spielerergebnisse bleiben aber bestehen. Zu den Klagen des DSV Leoben sowie von Regionalligist Austria Salzburg wird man sich am Freitag äußern.