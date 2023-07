Bühler verlässt Hoffenheim Richtung Tottenham

Bei der TSG Hoffenheim ist Luana Bühler nach fünf Jahren verabschiedet worden. Nun ist auch die neue Karrierestation der Schweizer WM-Teilnehmerin bekannt.

Für Tottenham Hotspur wird die 27-jährige Bühler künftig verteidigen, nach fünf Jahren Bundesliga mit der TSG Hoffenheim landet die Eidgenössin also in der Women's Super League. In London unterschrieb Bühler einen Vertrag bis 2025.

Die erfahrene Abwehrspielerin war 2018 vom FC Zürich in den Kraichgau gewechselt, erreichte mit Hoffenheim die Champions League und trug die Kapitänsbinde. In der vergangenen Saison landete die TSG mit Bühler auf Rang vier in der Bundesliga.

Grings nominiert Bühler für WM

Die Schweizer Nationaltrainerin Inka Grings berief Bühler kürzlich in ihren Kader für die WM in Australien und Neuseeland. Die "Nati" trifft dort in Gruppe A auf die Philippinen, Norwegen und Co-Gastgeber Neuseeland.

In der kommenden Saison geht es für die Abwehrspielerin dann mit den Spurs im englischen Oberhaus weiter. Tottenham, das in Ramona Petzelberger auch eine deutsche Spielerin in seinen Reihen hat, belegte in der abgelaufenen Spielzeit den neunten Rang in der WSL.