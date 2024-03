Bremerhaven schafft die Überraschung und schnappt sich Platz 1

Am letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde gelang den Fischtown Pinguins dank eines 2:1-Erfolgs bei Verfolger Eisbären Berlin die große Überraschung mit dem Gewinn des Vorrundentitels.

Die Fischtown Pinguins haben erstmals Platz 1 nach der DEL-Hauptrunde belegt. Ziga Jeglic (34.) direkt nach einem Pfostenschuss von Jan Urbas und Skyler McKenzie (38.) erzielten nach über einer torlosen guten halben Stunde eine 2:0-Führung für den Tabellenführer, eher Kai Wissmann für die Eisbären erst gut drei Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer markierte. Am Ende gelang dem Meister von 2021 und 2022 der Ausgleich nicht mehr.

Bremerhaven hat damit als Primus der Hauptrunde Heimrecht bis ins mögliche Finale und trifft im Playoff-Viertelfinale auf das schlechtest platzierte Team der 1. Playoff-Runde, Berlin auf das besser platzierte der beiden Sieger.

Nürnberg bleibt trotz Aufholjagd Zehnter

In eben jenem Rennen um die Reihenfolge auf den Plätzen 7 bis 10, die die Paarungen für die 1. Playoff-Runde bestimmte, gewannen die Adler Mannheim klar mit 6:1 bei den Kölner Haien und schoben sich noch auf Platz 7 vor, während die Nürnberg Ice Tigers nach 0:3-Rückstand binnen viereinhalb Minuten selbst mit 4:3 in Führung gingen, am Ende aber nach Overtime mit 4:5 unterlagen und so Zehnter blieben.

Damit treffen nun schon am Sonntag in der Qualifikation für das Viertelfinale Mannheim auf Nürnberg sowie Köln auf Ingolstadt - wobei die Schanzer wegen belegter Arena in der Domstadt am Sonntag zu Hause beginnen, ehe es danach zu maximal zwei weiteren Partien nach Köln geht.

Meister München verpasst Heimrecht

In den weiteren Partien schafften die Augsburger Panther in ihrem womöglich letzten DEL-Spiel für längere Zeit einen überraschenden 5:4-Auswärtserfolg beim EHC Red Bull München, durch den der Meister verpasste, sich noch das Heimrecht für das Viertelfinale gegenüber den Grizzlys Wolfsburg zu sichern, die in Straubing ebenfalls verloren (3:6).

Die Düsseldorfer EG gewann ihre letzte Partie derweil gegen Tabellennachbar Löwen Frankfurt mit 2:1 und verblieb damit am Ende auf Platz elf. Zudem gewannen der Sechste Schwenningen beim Vorletzten Iserlohn mit 5:3.