Bregenz leiht sich Salzburg-Youngster Crescenti

Schwarz-Weiß Bregenz verstärkt sich im Frühjahr mit dem Schweizer Angreifer Federico Crescenti. Der 19-jährige Profi wechselt leihweise bis Saisonende von Red Bull Salzburg nach Vorarlberg.

Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz erhält im Frühjahr zusätzliche Verstärkung für die Offensive. Die Vorarlberger leihen sich bis Saisonende den Schweizer Stürmer Federico Crescenti von Red Bull Salzburg aus. Der 19-jährige Angreifer kam in der abgelaufenen Herbstsaison für Koopertionsklub Lieferung auf drei Einsätze in der 2. Liga und stand auch in drei Partien der UEFA Youth League auf dem Feld, in denen ihm ein Treffer gelang.

In Bregenz soll der gebürtige Vorarlberger, der im Sommer 2020 aus dem Nachwuchs des FC St. Gallen zur U 18 von Serienmeister Red Bull Salzburg wechselte, zu wertvoller Spielpraxis kommen. Insgesamt stand der Youngster in 20 2.-Liga-Partien auf dem, sechsmal kam er auch für das U-19-Nationalteam der Schweiz zum Einsatz.