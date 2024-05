Braunschweigs Stephan wird Frauen-Cheftrainer bei RB Leipzig

Dass Frauen-Bundesligist RB Leipzig und Trainer Saban Uzun nach der laufenden Saison getrennte Wege gehen, war bereits bekannt. Nun ist auch die Nachfolge geregelt.

Jonas Stephan übernimmt zur kommenden Saison den Cheftrainerposten bei der Leipziger Frauenmannschaft. Dies gab RB Leipzig am Montagnachmittag bekannt. Der 32-Jährige, der vor gut einem Jahr die Fußballlehrer-Lizenz erhielt, kommt von Eintracht Braunschweig, wo er schon als Co-Trainer der Profis, als Sportlicher Leiter im NLZ sowie in dieser Saison als Cheftrainer der U 19 in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost arbeitete.

Zur kommenden Saison schlägt der gebürtige Peiner eine neue Richtung ein - Frauenfußball. Bei RB Leipzig erhält Stephan einen Vertrag bis 2026. "Er ist ein junger, sehr engagierter Trainer, der viel Potenzial mitbringt und mit seinen 32 Jahren bereits viel erreicht hat", erklärte Viola Oberbrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball, die Wahl. Stephan sei "ein ruhiger, gelassener Typ", zudem passe seine Vision, wie er die Mannschaft und die Spielerinnen entwickeln möchte, perfekt zu RB Leipzig.

Es wird weiter mutig nach vorn gehen. Jonas Stephan

Stephan folgt auf Saban Uzun, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. RB Leipzig begründete die bevorstehende Trennung Ende März mit "unterschiedlichen Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung und Weiterentwicklung der Mannschaft". Der 36-Jährige hatte das Leipziger Frauenteam im Sommer 2022 übernommen, auf Anhieb in die Bundesliga und dort zum Klassenerhalt geführt.

"Die Mannschaft hat in den vergangenen Spielen gezeigt, was in ihr steckt", sagte Stephan und blickte voraus: "Gemeinsam wollen wir die nächsten Entwicklungsschritte gehen, Potenziale unserer Spielerinnen entfalten und aus dem Team das Maximale rausholen. Es wird weiter mutig nach vorn gehen. Die RB-Leipzig-Frauen haben eine große Zukunft vor sich und hierzu möchte ich - gemeinsam mit meinem Staff, der Mannschaft und den Verantwortlichen - meinen Teil beitragen."