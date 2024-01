Braunöder verlässt Austria Wien Richtung Italien

Matthias Braunöder kehrt Austria Wien den Rücken und schließt sich leihweise bis Saisonende dem italienischen Zweitligisten Como 1907 an. Im Anschluss besitzen die Italiener eine Kaufoption für den 21-jährigen Mittelfeldspieler.

Matthias Braunöder verlässt die Wiener Austria Richtung Italien. Der 21-Jährige schließt sich Serie-B-Klub Como 1907 an und wird dort Schützling von Ex-Weltstar Cesc Fabregas. Der spanische Weltmeister von 2010 hat seine Karriere vor einigen Jahren bei Como ausklingen lassen und im November 2023 das Traineramt interimistisch übernommen. Braunöder wird für ein halbes Jahr an Como verliehen, die Norditaliener verfügen allerdings über eine Kaufoption im Sommer.

97 Einsätze für die Austria

Der gebürtige Burgenländer dankt seinem bisherigen Stammklub für die Möglichkeit, ins Ausland zu wechseln: "Die Austria ist mein Verein und wird es immer bleiben. Ich habe hier meine Kindheit, Jugend und meine ersten Profi-Jahre verbracht und unvergessliche Erfahrungen gemacht - mit Mitspielern, Trainern und mit unseren Fans, die mich immer unterstützt und gepusht haben. Ich denke aber, dass jetzt der richtige Moment für mich ist, den Schritt ins Ausland zu machen. Ich habe bei Como 1907 die Möglichkeit, mich in Italien durchzusetzen und den Aufstieg in die Serie A zu schaffen. Danke, dass mir die Austria diese Chance ermöglicht hat."

Braunöder durchlief bei der Austria den gesamten Nachwuchs und kämpfte sich im Anschluss über die Akademie und die Zweitmannschaft in den Profikader hoch. Für das Bundesligateam absolvierte der Kapitän der österreichischen U-21-Nationalmannschaft insgesamt 97 Pflichtspiele, dabei erzielte er vier Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. In der aktuellen Saison stand er in 23 Pflichtspielen für die "Veilchen" auf dem Platz. Während er unter Ex-Coach Manfred Schmid zum klaren Stammpersonal zählte, musste er sich unter dessen Nachfolger Michael Wimmer immer häufiger mit der Reservistenrolle begnügen. In Italien soll nun ein Neustart gelingen.

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner meint zum Abschied des Eigengewächses: "Motz hat bei Como die greifbare Chance, nächste Saison in der Serie A gegen Top-Teams wie Juventus, Inter Mailand & AC Milan zu spielen - sein Trainer dort ist der ehemalige Weltklassespieler Cesc Fàbregas. Deshalb kann ich nachvollziehen, warum dieser Wechsel für ihn sehr reizvoll ist, wenngleich der Abgang für uns als Verein schmerzhaft ist. Aus unserer Sicht ist und bleibt Motz ein Prototyp des Austria-Wegs und ein Vorbild für alle Akademie-Spieler und Young Violets, die nachhaltig in der Kampfmannschaft Fuß fassen wollen und eine Top fünf Liga als großes Ziel vor Augen haben."

Prominez in Como

Bei Como wird Braunöder noch auf einen weiteren ehemaliger Superstar treffen: Thierry Henry ist Anteilseigner des Klubs, übernahm im Sommer 2022 einen kleinen Anteil der Aktien.

War der Klub vor Jahren noch von der Pleite bedroht, zählt er heute zu den reichsten in Italien. Grund dafür ist die Übernahme der in Indonesien beheimateten Brüder Budi und Michael Bambang Hartono. Die beiden sind dem Tabakgeschäft zuzuordnen und zählen zu den reichsten Menschen der Welt. Aktuell liegt Como in der Serie B auf Rang zwei, sechs Punkte hinter Tabellenführer Parma.