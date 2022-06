Bragstad beim FC Bayern angekommen - Zawistowka bleibt in Köln

Das Frauenteam des FC Bayern hat zwei Personalentscheidungen verkündet. Von Rosenborg Trondheim kommt Emilie Bragstad. Weronika Zawistowska wird für eine weitere Saison an Köln ausgeliehen.

Von nun an für München am Ball: Emilie Bragstad. imago images/Bildbyran

Die Münchner hatten die Norwegerin Bragstad bereits im Januar 2022 für drei Jahre verpflichtet, die Verteidigerin blieb aber zunächst auf Leihbasis in Trondheim. “Emilie hat in den letzten Monaten in Rosenborg eine starke Saison gespielt. Der tägliche Trainings- und Spielbetrieb auf allerhöchstem Niveau hier beim FC Bayern wird ein wichtiger Schritt für ihre weitere Entwicklung sein", sagte Bianca Rech, Sportliche Leitung der FC Bayern Frauen, über die 20-Jährige.

Zawistowska wechselte 2021 vom polnischen Rekordmeister KKS Czarni Sosnowiec zu den Münchnerinnen und unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Bereits in der vergangenen Saison spielte sie auf Leihbasis beim 1. FC Köln (22 Spiele/3 Tore) und wird dies auch weiterhin tun. "Die Verlängerung der Leihe von Weronika war ein Wunsch aller Beteiligten. Weronika hat nach einer Eingewöhnungsphase eine sehr gute Saison beim 1. FC Köln gespielt und viel Spielzeit erhalten", so Rech weiter. "Wir möchten sie in der kommenden Saison aber noch nicht aus ihrem neuen Umfeld herausholen."