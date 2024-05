Box-Experte Bönte: "Usyk ist in vielen Bereichen besser"

Am Samstag wird Bernd Bönte, langjähriger Klitschko-Manager und Box-Fachmann, den Schwergewichts-Vereinigungskampf zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk als Experte für DAZN am Mikrofon begleiten. Im Vorfeld hat er seine Erwartungen zum Kampf erklärt.

Bernd Bönte begleitet den Kampfabend in Riad am Mikrofon. IMAGO/Torsten Helmke

Bernd Bönte, am Samstag steigt ein großer Fightabend in Riad. Wie groß ist das Kribbeln?

Die Vorfreude ist riesengroß. Das ist ein grandioser Doubleheader. Erst der Kampf zwischen Agit Kabayel und Frank Sanchez und dann seit einem Vierteljahrhundert mal wieder ein Vereinigungskampf um alle Titel im Schwergewicht. Das ist gigantisch.

Was trauen Sie Agit Kabayel gegen Frank Sanchez zu?

Nach der Top-Leistung gegen Machmudow kann man Agit alles zutrauen. Er hat exzellent geboxt, auch taktisch. Agit und Sanchez sind im Vergleich aller Parameter auf einem ähnlichen Level. Das ist ein klassischer 50/50-Kampf. Agit muss gegen Sanchez Druck machen. Sobald Sanchez in seinem Flow ist, wird es schwierig. Aber Agit ist konditionell sehr stark. Er muss in den ersten Runden aufpassen und sollte dann ab Runde vier, fünf den Druck erhöhen. Wenn Sanchez langsamer wird, muss Agit zum Körper gehen, schön variieren und dann wird er hinten raus den Fight hoffentlich dominieren und nach Punkten gewinnen - vielleicht sogar vorzeitig.

Wie wichtig wäre es für das deutsche Boxen, ein Zugpferd im Schwergewicht zu bekommen?

Es ist immer positiv, wenn man ein Aushängeschild hat. Es gibt im Boxen eine alte Weisheit: Geht es dem Schwergewicht gut, geht es dem Boxen gut. Und wenn wir in Deutschland Agit Kabayel als Schwergewichts-Weltmeister hätten, wäre das grandios. Das würde dem deutschen Boxen deutlich helfen. Wir haben gute Leute bei den Frauen und bei den Männern. Aber natürlich ist es immer gut, wenn man eine Lokomotive vorne hat, die zieht.

Kommen wir zum lang ersehnten Vereinigungskampf zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk. Wen sehen Sie in der Favoritenrolle?

Usyk ist in vielen Bereichen besser. Er hat eine bessere Beinarbeit. Die Beweglichkeit, die Dominanz im Ring. Er ist jemand, den ich in der Form noch nie gesehen habe. Er hat eine unglaubliche Kondition und wird im zweiten Teil der Kämpfe noch besser. Das ist etwas, was in diesem Kampf ausschlaggebend wird. Wenn der Kampf ein Boxing-Match wird, gewinnt Usyk. Wenn der Kampf ein Streetfight wird, gewinnt Fury.

Wem spielt die Verschiebung des Kampfes von Februar auf Mai, die aufgrund einer Trainingsverletzung von Fury notwendig war, in die Karten?

Bei Fury überrascht mich nichts. Dass Fury jetzt in deutlich besserer Verfassung sein wird, als damals, da gibt es keine Zweifel. Fury schwätzt immer sehr viel - aber eines ist klar: Fury weiß, wie gut und gefährlich Usyk ist. Beide werden in absoluter Topverfassung antreten. Ein Thema kann die Cut-Verletzung über dem rechten Auge sein. Usyk wird versuchen, genau dort zu treffen.

Was könnte den Ausschlag geben?

Usyk ist mental stärker. Ich habe selten so einen coolen Typen gesehen. Den kratzt das alles überhaupt nicht. Und vor allem boxt Usyk für ein Land. Das ist bei ihm eine Extra-Motivation. Er boxt für ein vom Krieg gebeuteltes Land, er boxt für seine Menschen. Er sieht sich als Botschafter seiner Heimat. So eine Plattform - die ganze Welt schaut zu - wird es nicht nochmal geben. Wenn die ukrainische Nationalhymne spielt wird, was das für ihn und ein ganzes Land bedeutet, ist einfach irre.