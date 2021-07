Bogenschießen: Deutsches Frauen-Team holt bei Olympia-Bronze

Die deutschen Bogenschützinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio im Team-Wettbewerb die Bronzemedaille gewonnen. Letztmals hatte ein deutsches Frauen-Team in Sydney 2000 eine Medaille geholt.

Michelle Kroppen (Jena), Charline Schwarz (Feucht) und Lisa Unruh (Berlin) siegten am Sonntag im Yumenoshima Park im kleinen Finale gegen Belarus mit 5:1 (55:48, 53:51, 55:55). Das Trio um Unruh, die 2016 in Rio mit Silber die erste deutsche Einzel-Medaille in dieser Sportart überhaupt geholt hatte, war zuvor im Halbfinale an den russischen Bogenschützinnen mit 1:5 gescheitert und hatte damit das Endspiel gegen Übermacht Südkorea verpasst.



Doch nun gab es mit dem dritten Platz ein Happy End.

"Wir haben an das anknüpfen können, was wir uns das ganze Jahr erarbeitet haben", sagte Bundestrainer Oliver Haidn: "Ich bin so stolz auf die Mannschaft. Das tut so gut. Wir sind einfach nur glücklich, dass wir unseren Familien und unseren Fans etwas zurückgeben konnten. Alle haben es super gemacht."



Bereits zuvor hatten die Wasserspringerinnen Punzel und Hentschel die erste deutsche Medaille bei den diesjährigen Olympischen Spielen gewonnen.