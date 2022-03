Bocholt siegt zum Abschluss - Auch Kray nimmt nochmals Punkte mit

Mit zwei Nachholspielen wurde am Mittwoch ein Schlussstrich unter die Vorrunde der Oberliga Niederrhein gezogen. Dabei setzte sich Mitfavorit 1. FC Bocholt bei Union Nettetal durch. Auch der FC Kray siegte auswärts beim SC Velbert.

Die Entscheidungen, wer in welcher Runde des zweiten Saisonabschnitts an den Start gehen darf, fielen ja bereits am letzten regulären Spieltag. Nun ging es für vier Teams noch darum, Punkte für die Meister- bzw. Abstiegsrunde mitzunehmen. Und das gelang am Mittwochabend den beiden Auswärtsteams.

Der 1. FC Bocholt setzte seine beeindruckende Siegesserie bei Union Nettetal fort und gewann durch zwei frühe Tore mit 2:0. So besorgte Lorch vor rund 400 Zuschauern mit einem abgefälschten Schuss das 1:0 (3.), während Winking nach einer Ecke per Kopf mit dem 2:0 zur Stelle war (7.). Wer gedacht hätte, es gehe in diesem Rhythmus weiter, sah sich getäuscht. Es fielen in den verbleibenden 83 Minuten keine weiteren Treffer mehr, dennoch stand am Ende ein verdienter wie souveräner Dreier der Gäste, die damit mit zwei Zählern Rückstand auf die SSVg Velbert in die Meisterrunde der Oberliga Niederrhein gehen.

Und dass es den Bocholtern ernst ist mit dem Ziel Regionalliga, unterstreicht die Meldung, dass der 1. FCB am Montagnachmittag fristgerecht die Lizenzunterlagen für die Regionalliga West beim Westdeutschen Fußballverband eingereicht hat. "Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir unbedingt aufsteigen wollen, umso wichtiger ist nun dieses Signal an die Mannschaft. Denn die Jungs geben jeden Sonntag alles dafür, unser großes gemeinsames Ziel zu erreichen", so Präsident Ludger Triphaus.

Auch der FC Kray feiert zum Abschluss

Regionalliga ist derweil für den FC Kray fern - zumindest soll es auch in der kommenden Spielzeit Oberliga sein für die Elf von Damian Apfeld. Und die Chancen darauf stehen gut, denn am Mittwochabend buchte sich der FCK im anstehenden Kampf und den Klassenerhalt die nächsten drei Zähler gegen den direkten Konkurrenten SC Velbert aufs Konto. Schon früh brachte Bosnjak die Gäste dabei in Front: Bei einem Solo zog er nach innen und traf per Außenrist zum 1:0 ins lange Eck (9.). In Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, Talas, von Minewitsch fein bedient, sorgte kurz vor der Pause für die beruhigende 2:0-Halbzeitführung der Gäste (43.). Nach Wiederanpfiff aber meldete sich die Heimelf zurück: Ayinla jagte ein Ball Marke Traumtor zum 1:2 in den Winkel (60.), Poznanski aber stellte nach einer Ecke im Drittversuch den alten Abstand wieder her (74.). Und trotzdem sollte es nochmal spannend werden: Burczyk verkürzte per Strafstoß kurz vor dem Ende abermals für Velbert, den letzten Stich machten aber wieder die Gäste: Bei einem Gegenzug musste Tomasello die Kugel nur mehr zur 4:2-Entscheidung über die Linie drücken (90.+1).

Damit steht der FC Kray nach Abschluss der Vorrunde als Tabellen-14. bei 24 Zählern. Der SC Velbert geht als 20. mit 17 Punkten in die Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein. Dort findet sich auch der SC Union Nettetal mit 26 Zählern wieder.