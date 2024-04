Boateng, Kempes und Co. - die zweistelligen Zweitliga-Spiele

Austria Wien (A) - FC Juniors OÖ 8:2

In seinem vierten Zweitliga-Spiel von Beginn an sammelte der 17-jährige Muharem Huskovic gegen den FC Juniors OÖ fünf Scorerpunkte (drei Tore und zwei Assists), Can Keles kam in der Partie auf vier Punkte, Anouar El Moukhantir auf drei. GEPA pictures/Philipp Brem