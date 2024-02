Blockbuster-Transfer: Canucks holen Lindholm aus Calgary

Gut einen Monat vor der Transfer-Deadline vor dem Playoffs am 8. März gab es am Donnerstag und Freitag die ersten großen Deals: So rüsteten die Vancouver Canucks und Winnipeg Jets in zwei innerkanadischen Tauschgeschäften auf.

Beim Allstar-Wochenende schon im neuen Trikot: Der Schwede Elias Lindholm. NHLI via Getty Images