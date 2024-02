Blaue Karte im Fußball: Bedeutung und Erklärung

Aktuell gibt es die Blaue Karte im Fußball noch nicht, doch sie könnte bald auch im Profi-Fußball und auf internationaler Ebene eingeführt werden. Was bedeutet die Blaue Karte im Fußball eigentlich?

Ivan Kruzliak schaut in der Champions League seine Karte an, die eigentlich Gelb war und hier zur Veranschaulichung Blau eingefärbt wurde. IMAGO/MIS

In anderen Sportarten, beispielsweise beim Handball oder im Eishockey, sind Zeitstrafen längst etabliert. Auch im Hallenfußball oder beim Futsal sind Zeitstrafen keine Seltenheit mehr. Künftig könnte nun auch im Fußball neben Gelben und Roten Karten die temporäre Strafe zum Einsatz kommen.

Was ist die Blaue Karte?

Das geht zumindest aus einem Bericht der englischen Zeitung "The Telegraph" hervor, der Anfang Februar für viel Furore sorgte. Demnach wollen die Regelhüter des International Football Association Boards (IFAB) bald den Testlauf einer Blauen Karte verkünden.

Dabei sollen minderschwere Fouls, die eine Torchance unterbinden, oder verbale Attacken gegenüber dem Schiedsrichter respektive der Schiedsrichterin dann mit besagter Karte geahndet werden. Diese hätte eine zehnminütige Zwangspause zur Folge. Weiter heißt es in dem Bericht, dass zwei Blaue Karten analog zu zwei Gelben Karten zu einem Platzverweis führen würden, ebenso die Kombination aus Blau-Gelb.

Wann kommt die Blaue Karte?

Dem Bericht der englischen Zeitung zufolge könnten erste Tests für die Blaue Karte bereits in diesem Sommer starten, wenn auch nicht in den Top-Ligen - oder eben doch? Der englische Fußballverband FA spiele mit dem Gedanken, den FA-Cup sowie die Pokal-Wettbewerbe der Frauen auf freiwilliger Basis zur Verfügung zu stellen.

Offiziell bestätigt ist allerdings noch nichts. Die FIFA reagierte auch auf den "Telegraph"-Report und betonte, dass Berichte zur "so genannten Blauen Karte auf Elite-Level nicht korrekt" seien und konkretisierte in diesem Zusammenhang ihren Standpunkt: "Sollten derartige Versuche durchgeführt werden, sollten sie sich auf verantwortungsvolle Tests auf niedrigeren Ebenen beschränken."

Zeitstrafen im Fußball in Deutschland

In unteren Spielklassen wurde schon mit Zeitstrafen experimentiert - auch in Deutschland. So hatte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) 2022/23 im Amateurfußball Zeitstrafen bei Erwachsenen wieder eingeführt und zog am Ende ein positives Fazit. Die Maßnahme wurde von Vereinen, Schiedsrichtern und Spielern positiv angenommen, hieß es vom BFV, auch weil sie zu einem Rückgang an Platzverweisen und somit auch Spielsperren geführt habe. Doch es gibt auch kritische Stimmen, wie etwa von Christian Streich, der meinte, dass er "das nicht bräuchte".

Seit der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko existieren Gelbe und Rote Karten, die Gelb-Rote Karte mit kürzerer Spielsperre wurde 1991 eingeführt.