Blässe unterschreibt bei den Grasshoppers

Anna Blässe hat einen neuen Verein gefunden. Die langjährige Wolfsburgerin bindet sich an den Grasshopper Club Zürich.

Der Schweizer Traditionsverein bindet die 35-jährige Blässe ablösefrei und für die kommende Saison, also bis Ende Juni 2023.

Die in Weimar geborene Blässe spielte in den letzten 15 Jahren ununterbrochen für die Wölfinnen und bestritt insgesamt 349 Pflichtspiele für die Niedersachsen; in der jüngst zu Ende gegangenen Saison allerdings kam sie nur noch dreimal in der Bundesliga zum Zug. Sie wurde siebenmal Meisterin und neunmal Pokalsiegerin im VfL-Dress, gewann außerdem zweimal die Champions League.

Fritz-Walter-Medaille 2006

Für die Nationalmannschaft war die Mittelfeldspielerin in 27 Länderspielen aktiv, zu Beginn ihrer Laufbahn zudem U-19-Weltmeisterin. 2006 wurde ihr die goldene Fritz-Walter-Medaille als beste Juniorin überreicht.