Bittere Wende bei Williams - Osaka souverän - Altmaier kämpft vergebens

Mit fast 44 Jahren war Venus Williams drauf und dran, beim Masters in Indian Wells in die zweite Runde einzuziehen. Dann ließ sie ihr Körper im Stich. Daniel Altmaier lieferte sich mit seinem Gegner epische Minuten.

Venus Williams ist beim WTA-Turnier in Indian Wells in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen die Japanerin Nao Hibino lag die 43-Jährige, die Mitte Juni Geburtstag hat, schon 6:2, 3:2 in Führung. Doch dann reichte die Kraft nicht mehr, um die aufkommende Asiatin in Schach zu halten. Am Ende besiegelte sie mit einem Doppelfehler, dessen zweiter Aufschlag weit ins Aus trudelte, das 6:2, 3:6, 0:6. Die letzten zehn Aufschlagspiele gingen also allesamt an die Weltranglisten-80. Hibino.

Zwei andere ehemalige Top-Spielerinnen haben dagegen die zweite Runde erreicht. Emma Raducanu überzeugte beim 6:2, 6:3 über die Spanierin Rebeka Masarova. Und Naomi Osaka schlug die Italienerin Sara Errani mit einer soliden Leistung 6:3, 6:1.

Altmaier in zwischenzeitlicher Nervenschlacht

Aus deutscher Sicht war der Donnerstag vor einem prallen Freitag eher dünn besetzt: Daniel Altmaier verlor sein "Nachholspiel" gegen den Franzosen Lucas Pouille, das tags zuvor beim Stand von 1:2 unterbrochen worden war, 4:6, 3:6. Was sich wenig spekaktulär liest, war in Wahrheit gerade im zweiten Satz maximal umkämpft.

Ab dem Stand von 2:1 für Pouille gingen die darauf folgenden drei Aufschlagspiele allesamt mehrfach über Einstand und über mindestens zehn Punkte. Höhepunkt: Das letztendlich entscheidende Break zum 4:2, das 20 Punkte enthielt und siebenmal über Einstand lief.