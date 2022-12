Bitter für Kroatien: Spielmacher Lucin verpasst die WM

Schwerer Schlag für Kroatiens Handballer: Spielmacher Tin Lucin verpasst die Weltmeisterschaft in Schweden und Polen.

Nationaltrainer Hrvoje Horvat gab am Freitagabend den Kader für die anstehende WM-Endrunde (11. bis 29. Januar) bekannt. Dabei fehlt Lucin, dessen Schulterverletzung sich als schwerwiegender herausstellte als zunächst angenommen. Der 23-jährige Regisseur, der beim polnischen Top-Klub Wisla Plock spielt, war einer der großen Hoffnungsträger im Kader der Kroaten.

Dem Aufgebot der "Feurigen" gehören mit Domagoj Duvnjak (THW Kiel), Josip Sarac (Frisch Auf Göppingen), Ivan Martinovic (MT Melsungen) und Luka Sebetic (GWD Minden) vier Profis an, die in der Handball-Bundesliga ihr Geld verdienen.

Die Kroaten kommen am 1. Januar erneut zusammen und absolvieren in Porec die heiße Phase der Vorbereitung. Ins WM-Turnier starten sie am 13. Januar (20.30 Uhr) gegen Ägypten, weitere Gegner im schwedischen Jönköping sind in der Gruppe G am 15. Januar (20.30 Uhr) die USA und am 17. Januar (20.30 Uhr) Marokko.

Die deutschen Handballer treffen in der Gruppe E auf Katar, Serbien und Algerien. Bundestrainer Alfred Gislason hatte seinen Kader kurz vor Weihnachten bekanntgegeben.