Birmingham entlässt überraschend Eustace - Rooney schon im Anflug?

Birmingham City hat sich zum Start der Länderspielpause überraschend von Trainer John Eustace getrennt. Gerüchte um einen prominenten Nachfolger machen bereits die Runde.

Nach einem verheißungsvollen Championship-Start mit drei Siegen aus vier Spielen - darunter ein 1:0 gegen Premier-League-Absteiger Leeds United - war Birmingham City zuletzt etwas aus dem Tritt geraten. In der englischen Woche aber gab die Mannschaft von John Eustace die Antwort auf dem Platz: Dem 4:1-Heimsieg gegen Huddersfield Town am vergangenen Dienstag folgte bereits am Freitag ein 3:1 gegen West Bromwich Albion.

Umso überraschender kam die Pressemitteilung, die Birmingham am Montag verbreitete. Eustace wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Vorstand und die Fußballleitung sich darüber einig sind, wie wichtig es ist, im gesamten Verein eine Siegermentalität und eine Kultur des Ehrgeizes zu implementieren. Vor diesem Hintergrund hat sich Birmingham City heute von Cheftrainer John Eustace getrennt", beginnt das Statement.

Auch Rang sechs mit nur zwei Zählern Rückstand auf den Dritten Preston North End konnte Eustace offenbar nicht retten. Von Juli 2022 bis zum 9. Oktober 2023 stand der 43-jährige Engländer bei den Blues in der Verantwortung - bei 63 Spielen stehen 21 Siege, 15 Remis und 27 Niederlagen zu Buche.

"Klarer, furchtloser" Spielstil gefordert

Eustace habe laut Vereinsmitteilung "dazu beigetragen, den Klub auf dem Platz zu stabilisieren und zu stärken". Zuweilen "unter schwierigen Bedingungen" habe er für "eine Reihe unvergesslicher Momente" gesorgt. Von seinem künftigen Trainer erwartet sich der Verein aber offenbar mehr.

"In den kommenden Tagen wird ein neuer First Team Manager bekannt gegeben, der für die Schaffung einer Identität und eines klaren, furchtlosen Spielstils verantwortlich sein wird, den alle Teams von Birmingham City übernehmen und annehmen werden", schließt Birmingham in seiner Mitteilung. Zum jetzigen Zeitpunkt werde der Verein "keinen weiteren Kommentar abgeben". In den sozialen Medien reagierten die Fans mit großem Unverständnis und Empörung.

Im Hintergrund aber brodelt die Gerüchteküche. Speziell ein Name hält sich auf der Insel gerade hartnäckig: Wayne Rooney. Der einstige Weltklasse-Stürmer hatte von Mitte November 2020 bis Juni 2022 Derby County betreut, ehe er die Herausforderung in der MLS bei DC United annahm.

An diesem Sonntag nun gab der Klub nach Verpassen der Play-offs die einvernehmliche Trennung von Rooney bekannt. Wie auch "The Athletic" berichtet, wird der 120-malige englische Ex-Nationalspieler (53) stark mit dem Job in Birmingham in Verbindung gebracht.