Bielefeld und Verl im Halbfinale - Saarbrücken ebenfalls weiter

Die Drittligisten Arminia Bielefeld und SC Verl stehen im Halbfinale des Landespokals Westfalen. Währenddessen gewann auch der 1. FC Saarbrücken und löste das Achtelfinalticket im Saarlandpokal.

Nachdem sich die Bielefelder am vergangenen Wochenende 1:1 vom SV Sandhausen getrennt hatten, stand am Mittwochabend das Pokalspiel gegen den SV Rödinghausen an. Der Tabellenzwölfte der Regionalliga West stellte den DSC aber vor keine größeren Probleme und unterlag vor 5022 Zuschauern in der Schüco-Arena mit 0:4.

Biankadis Hattrick bringt der Arminia das Halbfinale

Dennoch brauchte die Arminia etwas Anlaufzeit und musste zu Beginn geduldig bleiben, ehe Leandro Putaro in der 22. Minute den Führungstreffer besorgte, welcher gleichzeitig der einzige in Durchgang eins blieb. In Unterzahl (Rödinghausens Mattis Rohlfing sah nach 36 Minuten Gelb-Rot) hielt der SVR gut dagegen und machte der Mannschaft von Trainer Mitch Kniat das Leben schwer. In der 71. Minute allerdings beendete Merveille Biankadi die Comeback-Hoffnungen des Underdogs und erhöhte auf 2:0. Der eingewechselte Mittelfeldakteur hatte aber noch nicht genug, legte sogar noch Treffer drei und vier nach und kürte sich dank seines Hattricks zum Matchwinner.

Verl folgt Bielefeld nach klarem Sieg gegen Wattenscheid

Ebenfalls vor heimischem Publikum durfte der SC Verl ran. Der hatte gegen Wattenscheid 09, das mit vier Punkten abgeschlagenes Schlusslicht der Oberliga Westfalen ist, leichtes Spiel und führte schon zur Pause durch Tore von Yari Otto (11.), Barne Pernot (19.) und Maximilian Wolfram (34.) mit 3:0. Wolframs Treffer war dabei wohl der schönste, war der Angreifer doch von der linken Seite in die Mitte gezogen und hatte mit seinem wuchtigen Abschluss mithilfe des Innenpfostens in die Maschen getroffen. Nach der Pause folgten zwei weitere Treffer durch Tobias Knost (67.) und Hendrik Mittelstädt (70.). Am Ende stand ein 5:0, das für Verl den Einzug ins Halbfinale bedeutete, wo nun ein Ligakonkurrent warten könnte.

Neben Bielefeld, das ebenfalls schon weiter ist, hat Preußen Münster am Samstag gegen die SpVgg Erkenschwick die Möglichkeit nachzuziehen. Der vierte Halbfinalist wird zu einem noch unbekannten Zeitpunkt ermittelt, war die Partie zwischen dem SV Lippstadt 08 und dem RSV Meinerzhagen am Dienstagabend doch wegen des nicht bespielbaren Rasens (Regenfälle) abgesagt worden.

Saarbrücken erholt sich und ist ebenfalls weiter

Etwas weiter südlich trat der 1. FC Saarbrücken zeitgleich im Rahmen des Saarlandpokals beim TuS Herrensohr an. Der Drittligist hatte zwar am Wochenende 2:3 beim TSV 1860 München verloren, ließ sich die Chance zur Rehabilitierung aber nicht nehmen und schaltete den Außenseiter dank eines 3:0-Erfolgs aus.

Luca Kerber eröffnete in der 11. Minute, ehe Julian Günther-Schmidt (27.) und Kai Brünker (53.) die weiteren Treffer folgen ließen. Der FCS, der im DFB-Pokal nach dem spektakulären 2:1-Sieg gegen Bayern München im Achtelfinale vertreten ist und dort auf Eintracht Frankfurt trifft, hat nun also auch die Runde der letzten 16 im Saarlandpokal gebucht.