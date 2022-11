Betretungsverbot: Polizei will Union-Fans in Belgien "festsetzen"

Fans von Union Berlin werden davor gewarnt, trotz Zuschauerausschlusses zum Auswärtsspiel der "Eisernen" am Donnerstag in der Europa League zu reisen. Rund um die Partie gegen Royale Union Saint-Gilloise drohen vorrübergehende Festnahmen. Der Bundesligist kritisiert das Vorgehen.

Die Worte sind deutlich. "Die Polizei Leuven wird (...) Union-Fans ohne gültiges Ticket im Stadtgebiet von Leuven und in den angrenzenden Teilgemeinden festsetzen", teilte Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin am Dienstagmorgen mit. Demnach gelte die Maßnahme von Donnerstag, 10 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr.

Beschlossen hat sie der Bürgermeister Leuvens. Am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) tritt der Hauptstadtklub in der belgischen Stadt gegen Royale Union Saint-Gilloise an. In der Gruppe D der Europa League stehen die Hausherren bereits als Spitzenreiter fest, für Union geht es um den Einzug in die nächste Runde.

zum Thema Europa League oder Conference League? Die Ausgangslage von Union

Rigorose Methoden gegen anreisende deutscher Fans

Ein Spiel mit Bedeutung also, doch nach den Ausschreitungen im Spiel bei Malmö FF (1:0) untersagte die UEFA den Köpenickern den Verkauf von Gästetickets für das letzte Gruppenspiel. Dazu kam noch eine Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro, weil es heftigen Pyroeinsatz gegeben hatte. Anhänger der Eisernen brannten Feuerwerkskörper ab und warfen sie aufs Feld, auch aus dem Heimbereich flogen Böller. Die Partie war fast eine halbe Stunde unterbrochen.

Nun wollen die Belgier mit rigorosen Methoden gegen möglicherweise trotzdem anreisende Union-Fans vorgehen. In der Begründung der Maßnahme heißt es laut Verein, "dass die Anwesenheit deutscher Fans ohne Stadionkarte auf den Straßen, in der Umgebung des Stadions oder im Stadtzentrum die öffentliche Ordnung stören könnte". Am Den Dreef-Stadion wiederum sollen Ausweise kontrolliert werden. Personen mit deutschem Pass wird der Zutritt verwehrt.

Sie bestrafen mal wieder nicht die Täter, sondern friedliche Fans. Union Berlins Präsident Dirk Zingler

Die Berliner warnen in ihrer Mitteilung vor einer Reise ins Nachbarland - und kritisieren die Maßnahmen scharf. "Ich halte diese Maßnahme der belgischen Behörden für unverhältnismäßig und falsch. Sie bestraft mal wieder nicht die Täter, sondern viele friedliche Fußballfans", teilte Union-Präsident Dirk Zingler mit. Das Vorgehen entspreche auch nicht dem Erlass der UEFA, die kein Reiseverbot verhängt habe, sondern lediglich den Verkauf von Auswärtskarten unterbunden habe.

Zingler weiter: " Wir haben uns in den letzten Tagen darum bemüht, gemeinsam mit Royale Union Saint-Gilloise eine organisatorische Lösung im Sinne der vielen begeisterten Union-Fans zu finden, die unseren Verein durch Europa begleiten. Diese Bemühungen sind aufgrund des Betretungsverbots, einer nicht nachvollziehbaren Kollektivstrafe, leider hinfällig."