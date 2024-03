Beste und Pavlovic im Pech: DFB-Debütanten in FC 24 und im echten Leben

Maximilian Mittelstädt - LV - VfB Stuttgart

Mittelstädt ist einer der drei Stuttgarter Debütanten. Der Neuzugang von Hertha BSC hat sich bei den Schwaben prompt als Linksverteidiger etabliert - im Februar traf er zudem in zwei von vier Partien. Er war in beiden Länderspielen in der Startelf, gegen die Niederlande erzielte er traumhaft das 1:1. IMAGO/Passion2Press