"Besondere Situation": BVB-Quartett reist mit Privatjet aus den USA zurück

Borussia Dortmund ist keine 70 Stunden nach dem Länderspiel zwischen Mexiko und der DFB-Auswahl in der Bundesliga gefordert. Daher chartert der BVB für seine deutschen Nationalspieler einen Privatjet für die Rückreise.

"Die Ansetzung ist nicht glücklich, vor allem nicht für uns", hatte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl bereits im August zur Terminierung des 8. Spieltags gesagt. Denn diesen eröffnen die Borussen keine 70 Stunden nach dem Länderspiel der deutschen Nationalelf gegen Mexiko, das am Mittwoch um 2 Uhr angepfiffen wird, am Freitag mit dem Heimspiel gegen Bremen.

Da der DFB-Tross erst am Donnerstagmorgen am Frankfurter Flughafen landet, chartert Borussia Dortmund für seine vier deutschen Nationalspieler einen Privatjet für die Heimreise. Mats Hummels, Niclas Füllkrug, Niklas Süle und Julian Brandt sollen bereits kurz nach dem Abpfiff des Länderspiels abreisen - die weitere Delegation fliegt wie geplant am späteren Mittwoch von Philadelphia ab.

Nachhaltigkeit ist für Dortmund "von großer Bedeutung"

"Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns als Verein von großer Bedeutung. Durch die Ansetzung unseres Ligaspiels gegen Werder Bremen sehen wir uns in dieser Länderspielperiode einer besonderen Situation ausgesetzt, die Leistungsfähigkeit unserer Spieler genießt höchste Priorität", erklärte der BVB gegenüber der "Bild" und führte fort: "Grundsätzlich kompensieren wir die Flugreisen unserer Mannschaft mit anerkannten Zertifikaten. So handeln wir auch in diesem Fall."

Bis zuletzt hatte der DFB, Dortmund und auch DAZN nach einer Lösung für das Problem gesucht. Wie Rudi Völler im Interview mit dem kicker verriet, war der Sender bereit, die Partie auf Sonntag zu verschieben. Doch da die Schwarz-Gelben bereits wieder am darauffolgenden Mittwoch in der Champions League in Newcastle gastieren, lehnten die Verantwortlichen des Bundesligisten den Vorschlag ab. "Das hätte man im Vorfeld bei der Spieltagsplanung eigentlich besser regeln können", kritisierte Völler.