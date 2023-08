Besondere Fan-Geste: Al-Nassr macht Otavio zu Portos Rekordverkauf

Der Kaufrausch der Klubs in Saudi-Arabien hält weiter an: Al-Nassr hat Otavio (28) zum neuen Rekordverkauf des FC Porto gemacht. Die Fans in der Heimat verabschiedeten den portugiesischen Nationalspieler respektvoll.

Am Dienstagabend war der Deal endgültig durch. Otavio verlässt den FC Porto nach insgesamt sieben Jahren und schließt sich mit sofortiger Wirkung Al-Nassr an. Dafür musste der Klub aus Saudi-Arabien allerdings die Ausstiegsklausel in Otavios Vertrag ziehen - und investiert dem Vernehmen nach stolze 60 Millionen Euro für den 14-maligen portugiesischen Nationalspieler (drei Tore). Der in Brasilien geborene Offensivspieler erhält einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2026.

Bei der Eingewöhnung helfen werden sicherlich Landsmann Cristiano Ronaldo und das fast ganzheitlich aus Portugiesen bestehende Trainerteam um Chefcoach Luis Castro. Al-Nassr hatte in diesem Sommer bereits für Bayerns Stürmer Sadio Mané, Lens-Antreiber Seko Fofana, Inter-Abräumer Marcelo Brozovic und Manchester Uniteds Linksverteidiger Alex Telles tiefer in die Tasche gegriffen. Noch in dieser Woche wird mit einer Vollzugsmeldung bei Aymeric Laporte gerechnet. Für den Innenverteidiger von Manchester City soll Al-Nassr bereit sein, rund 30 Millionen Euro an Ablöse gen England zu überweisen.

Spruchband am Sonntag entrollt

"Mit Recht unsterblich": Porto-Fans verabschiedeten Otavio am Sonntag. imago images

Während vielerorts Unverständnis über Wechsel nach Saudi-Arabien geäußert wird, verabschiedeten die Porto-Fans ihren Liebling mit dem gebührenden Respekt. Beim 2:1-Heimsieg gegen SC Farense - Otavio war bereits auf dem Weg gen Wüste - entrollten die Anhänger im legendären Estadio do Dragão am Sonntag ein Spruchband, auf dem stand: "Otavio, mit Recht unsterblich."

283 Pflichtspiele hat der nur 1,71 Meter große Offensivspieler in seinen sieben Jahren für Porto bestritten, dabei schoss er 31 Tore und bereitete 75 weitere vor. Nach Ablauf der vergangenen Spielzeit wurde er als "Spieler der Saison" in Portugal ausgezeichnet.

In seiner Vita stehen drei Meisterschaften, drei Pokalsiege, zwei Triumphe im Supercup sowie einer im Ligapokal - alle errungen mit Porto.

Nun soll Otavio mithelfen, auch Al-Nassr in die Erfolgsspur zu führen. Nach zwei Spieltagen liegt der Ronaldo-Klub mit null Punkten und 1:4 Toren auf Rang 15. Meister Al-Ittihad um Karim Benzema, der vom Deutschen Matthias Jaissle trainierte Aufsteiger Al-Ahli und Al-Ettifaq sind bereits jetzt sechs Zähler voraus.