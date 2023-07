Bergkamps schönstes Tor: "Es konnte nicht schiefgehen"

Es war ein Tor wie ein Kunstwerk, das Dennis Bergkamp bei der WM 1998 gegen Argentinien schoss. Tatsächlich hatte der Niederländer vor 25 Jahren alles genau so geplant.

Dennis Bergkamp schoss viele schöne Tore. Zwei davon streiten sich dabei - unter den Fans - ganz besonders um den Titel des schönsten, zwischen ihnen gibt es allerdings einen gravierenden Unterschied.

Sein Treffer gegen Newcastle United im Jahr 2002, als er den Ball und sich selbst derart magisch um Gegenspieler Nikos Dabizas drehte, dass Worte diese Bewegung kaum beschreiben können, war vor einem lässigen Flachschuss ins Eck so nicht ganz geplant gewesen. Das räumte Bergkamp Jahre später ehrlich ein.

Den anderen der beiden Treffer, sein Siegtor für die niederländische Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale 1998 gegen Argentinien, hatte der damalige Arsenal-Angreifer - heute vor 25 Jahren - hingegen exakt so beabsichtigt.

Die reguläre Spielzeit neigte sich im Stade Velodrome zu Marseille dem Ende, als Frank de Boer beim Stand von 1:1 den Ball trieb. Sich der Spezialität seines Mitspielers gewahr, butterweiche Steilpässe aus dem Halbfeld zu schlagen, "sprintete ich nach einem kurzen Augenkontakt mit Frank los", so Bergkamp. Um sich von Gegenspieler Roberto Ayala zu lösen.

Dann, wie sich Bergkamp bei "FourFourTwo" erinnerte, sprang er ab, um den Ball, der über seine Schulter geflogen kam, in der Luft anzunehmen. Leichter gesagt als getan, selbst für einen Mann mit den technischen Fähigkeiten des "fliegenden Holländers". Doch er kontrollierte ihn. Mit der zweiten Ballberührung nahm der Rechtsfuß die Kugel nach innen mit, "um Ayala aussteigen zu lassen und einen besseren Abschlusswinkel zu haben".

Dennis Bergkamp dreht jubelnd ab. picture-alliance / dpa

In der Theorie klingt das alles so einfach. Und auch in der Praxis sah es einfach aus, weil Dennis Bergkamp eben Dennis Bergkamp ist. "Nach dem zweiten Kontakt wusste ich, dass nichts mehr schiefgehen kann. Ich visierte das lange Eck an - und drehte ihn rein." Gesagt, getan. Mit dem Außenrist. Das 2:1 in der 89. Minute.

Legendär wird auch der TV-Kommentar

Die Elftal stand im Halbfinale, dank des wohl schönsten Treffers des Turniers. "Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!", schrie der niederländische TV-Kommentator Jack van Gelder wieder und wieder, was das Tor nur noch berühmter machte, als es ohnehin schon war. Und auch der abgebrühte "Iceman" war hellauf begeistert, das konnte man seinem Jubel schon entnehmen.

"Es war mein bestes Tor", entscheidet Bergkamp den Zweikampf mit dem Treffer gegen Newcastle ganz nüchtern selbst. "So zu treffen, in meinem Stil, auf dieser Bühne." Und alles genau so gewollt.

Was für das Tor vier Jahre später spricht: Am Ende der Saison wurde Bergkamp mit Arsenal Meister. Bei der WM 1998 war eine Runde später, im Halbfinale gegen Brasilien, Endstation.