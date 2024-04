Bergischer HC trennt sich von Chefcoach Naji

Der Bergische HC hat seinen Cheftrainer Jamal Naji und Co-Trainer Peer Pütz am heutigen Dienstag mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Bis zum Saisonende wird die Mannschaft von den Assistenztrainern Arnor Thor Gunnarsson und Markus Pütz sowie von Sportkoordinator Fabian Gutbrod betreut, die bereits ab dem kommenden Pflichtspiel bei HBW Balingen-Weilstetten verantwortlich auf der Bank Platz nehmen.

"Wir haben Jamal in der gemeinsamen Zeit kennen und schätzen gelernt und hatten bis zuletzt gehofft, noch eine weite Strecke gemeinsam gehen zu können. Wir danken ihm und Peer für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen für ihren weiteren Weg persönlich und sportlich von Herzen alles erdenklich Gute", so Jörg Föste über das besiegelte Aus von Jamal Naji. Der BHC-Geschäftsführer ergänzte: "Nach den Ergebnissen der vergangenen 13 Spiele müssen wir eingestehen, dass die nach den intensiven Gesprächen getätigten Treuebekenntnisse nicht zu den erhofften Effekten geführt haben. Das Setzen eines neuen Impulses ist daher unausweichlich."

"Die Freistellung schmerzt mich natürlich sehr - und ich habe bis zuletzt gehofft, das wir gemeinsam das Ruder umreißen können. Allerdings kenne ich die Mechanismen im Leistungssport und habe Verständnis für die Entscheidung des Vereins", so Naji.

"Die tolle letzte Saison wird mir immer in Erinnerung bleiben"

Der Coach, der über einen Vertrag bis 2028 bei den Bergischen Löwen verfügt, betonte: "Die tolle letzte Saison mit 30 Punkten und dem damit zweitbesten Ergebnis in der BHC-Historie wird mir immer in Erinnerung bleiben. Dieser Klub mit seinem tollen Umfeld und den leidenschaftlichen Fans gehört in die LIQUI MOLY HBL und ich wünsche dem BHC für die Zukunft maximalen Erfolg."

Die Mannschaft ist bereits über die Veränderungen auf dem Trainerposten informiert. Jamal Naji hat sich heute von ihr verabschiedet.