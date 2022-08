Bergeron hängt noch ein Jahr dran

Patrice Bergeron will es noch einmal wissen: Trotz vielerlei Rücktrittsgerüchten kehrt der Kapitän der Boston Bruins noch einmal zurück und unterschreibt einen neuen Einjahresvertrag.

Der Kapitän bleibt an Board: Wie der sechsmalige NHL-Champion, die Boston Bruins, am Montag bekanntgab, hat Kapitän Patrice Bergeron einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben. Der 37-Jährige, der 2003 von den Bruins an 45. Stelle gedraftet wurde, trotzt damit allen Rücktrittsgerüchten, die sich bis zuletzt um ihn rankten. In seinem neuen Arbeitspapier nimmt der Stanley-Cup-Sieger von 2011 sogar eine Gehaltskürzung hin, der Vertrag zählt nur 2,5 Millionen US-Dollar gegen die Salary-Cap (statt zuletzt 6,875 Millionen US-Dollar).

In der abgelaufenen Spielzeit gelang Bergeron mit 65 Punkten (25 Tore/40 Assists) seine persönlich höchste Punkteausbeute seit 2019. Zudem erhielt er zum fünften Mal in seiner Karriere die "Frank J. Selke Trophy", die jährlich an den Forward mit dem besten Defensivverhalten vergeben wird.

Die kommende Saison ist für ein alterndes Bruins-Team die vorerst letzte Möglichkeit auf einen zweiten Gewinn des Stanley-Cups mit den Kernspielern um Bergeron: Beim viel zitierten "Last Dance" der Bruins können der Kanadier, sein kongenialer Partner Brad Marchand und Superstar David Pastrnak auch wieder auf David Krejci bauen, der nach einem Jahr in seiner Heimat Tschechien ebenfalls noch einmal nach Boston zurückkehrt.