Iling-Junior trifft beim Startelfdebüt: Juve klettert auf Platz zwei

Mit einem 2:0 gegen Atalanta Bergamo hat Juventus Turin den zweiten Rang in der Serie A erobert. Dass die Alte Dame über weite Strecken der Partie enttäuschte, wird sie kaum stören.

Nur ein Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen stand für Juve in den vergangenen Wochen zu Buche, zu wenig für die eigenen Ansprüche, zumal auch die Qualifikation für die Champions League wieder in Gefahr geraten war. Dementsprechend stand Juve vor dem Duell mit dem direkten Konkurrenten um Europa, Atalanta Bergamo, unter Druck.

Und die Mannen aus der Lombardei waren von Beginn an gewillt, diesen Druck nur noch weiter zu erhöhen. Von Beginn an stand Atalanta defensiv sicher, ließ wenig zu und setzte immer wieder offensive Nadelstiche. Koopmeiners (6.) und Pasalic (15.) verpassten mit ersten Versuchen aber noch deutlich.

Von der Alten Dame kam lange nichts, erst als die Hausherren Juventus einluden, wurde es gefährlich. Di Marias Versuch nach einem Fehler Koopmeiners' schlug nur knapp neben dem Pfosten ein (23.). Die beste Chance des ersten Durchgangs ging dennoch auf das Konto Atalantas: Scalvinis Kopfball nach einer Ecke prallte jedoch vom Aluminium ins Toraus.

Iling-Junior schießt Juventus in Front

Sonst gab es in den ersten 45 Minuten aber wenig Offensives zu bestaunen und auch Durchgang zwei startete mit eher gemächlichem Tempo. Anders als in der ersten Hälfte landete die erste bessere Möglichkeit diesmal aber auch direkt im Netz. Einen selbst eingeleiteten Konter vollendete Iling-Junior zur 1:0-Führung für die Gäste (56.).

Von diesem Schock musste sich Atalanta erstmal erholen, von den Hausherren kam in der Folge lange nichts. Der eingewechselte Muriel probierte es in Spielminute 73 aus der Distanz, scheiterte aber knapp. Wenige Minuten später musste Szczesny eingreifen, als Koopmeiners bei einem Freistioß draufhielt (75.). Trotz großem Aufwand kam Atalanta in der Schlussphase nicht mehr zum Ausgleichstreffer, Zappacostas Distanzschuss in der 90. Minute prallte nur an den Pfosten.

Vlahovic macht den Deckel drauf

Stattdessen war es Juventus Turin, das mit der letzten Aktion der Partie noch einmal zuschlug. Bei einem Konter schickte Chiesa Vlahovic, der sich aus neun Metern keine Blöße gab und einnetzte (90. +8). So blieb es beim knappen Erfolg für die Alte Dame, während Atalanta in den abschließenden Saisonspielen um die Qualifikation für Europa zittern muss.

Atalanta ist am kommenden Samstag wieder in Aktion, ab 15 Uhr geht es gegen Salernitana. Für Juve steht am Donnerstag (21 Uhr) das Halbfinale in der Europa League gegen Sevilla auf dem Plan.