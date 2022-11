Bereit für das Deutschland-Spiel? Endo trainiert wieder

Rechtzeitig vor dem ersten Gruppenspiel der WM in Katar gegen Deutschland hat sich Wataru Endo beim Training der Japaner zurückgemeldet.

Am Mittwoch startet Japan gegen die DFB-Elf in die Titelkämpfe (14 Uhr, LIVE! bei kicker) - mit Wataru Endo? Zumindest die Hoffnung auf einen Einsatz des Profis vom VfB Stuttgart ist gestiegen, der 29-Jährige hat am Samstag das Mannschaftstraining der Japaner auf dem Trainingsgelände von Al Sadd SC mitgemacht.

Endo hatte sich im Bundesligaspiel des VfB gegen Hertha BSC (2:1) am 8. November eine Gehirnerschütterung zugezogen, seitdem war der Kapitän der Stuttgarter außen vor.

Während Endo bereit sein könnte für das Deutschland-Spiel im Chalifa International Stadion von Al-Rajjan, sieht es bei Hidemasa Morita nicht so gut aus. Der Mittelfeldspieler fehlte aufgrund muskulärer Probleme bei der Einheit der Japaner, die insgesamt 25 Akteure unter Trainer Hajime Morijasu absolvierten.

Japan will sich abschotten

Für 15 Minuten war das Training öffentlich zugänglich, dann schotteten sich die Blue Samurai ab. In den kommenden Tagen will Morijasu weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. "Wir müssen uns auf uns konzentrieren und das erste Spiel gegen Deutschland vorbereiten", erklärte der Coach laut japanischen Medien.