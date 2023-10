Bellingham überrascht sogar sich selbst

Jude Bellingham ist in aller Munde, gehört aktuell zu den besten Spielern der Welt. Mit diesem Start bei Real Madrid hat der junge Engländer nicht einmal selbst gerechnet.

Wieder einmal stand er da, die Arme ausgebreitet, mit einem coolen Blick in die Ränge des Santiago Bernabeu: Das 4:0 gegen Osasuna eröffnete Jude Bellingham bereits in der neunten Minute, ließ kurz nach der Pause noch das 2:0 folgen. Acht Tore hat der immer noch erst 20-jährige Engländer nun in acht Ligaspielen geschossen.

Dazu kommen zwei Tore in der Champions League, die den Königlichen zu den Siegen gegen Union und in Neapel halfen. Man kann zweifelsohne sagen: Bellingham ist aktuell einer der besten Fußballer der Welt, befindet sich wohl in der besten Form seiner Karriere. "Es ist ein guter Start in mein Leben hier in Madrid", wird Bellingham auf der Website der Königlichen zitiert und fügt an: "Ich werde nicht in jedem Spiel ein Tor erzielen, aber ich muss versuchen, dieses Niveau zu halten."

Dass der Engländer nach den Stationen Birmingham City und Borussia Dortmund (132 Spiele, 24 Tore) bei Real Madrid derart durchstarten würde, überrascht ihn sogar selbst. "Ich bin ein selbstbewusster Spieler, aber so einen guten Start habe ich nicht erwartet", gibt Bellingham zu. "Ich bin sehr glücklich. Wir müssen dieses Niveau die ganze Saison halten."

Bellingham bleibt bescheiden - und will mehr

Bellingham schlug also perfekt ein bei den Königlichen, die bisher auch dank des Sommerneuzugangs aus Dortmund eine starke Saison spielen. Neben den zwei Siegen in der Champions League gab es in neun Ligaspielen acht Dreier und nur eine Niederlage (Platz eins vor Girona und Barcelona). "In dieser Phase der Saison kann man nicht mehr verlangen. Im Moment läuft es gut für uns", so Bellingham, der bescheiden versichert: "Ich habe beide Füße auf dem Boden, aber ich möchte mehr."

Nun ruht der Vereinsfußball aber erst einmal einige Tage und es steht die Länderspielpause auf dem Programm. Für England und Bellingham steht am Freitag ein Testspiel gegen Australien an, ehe es am nächsten Dienstag (17. Oktober, 20.45 Uhr) in der EM-Qualifikation gegen Italien weitergeht. "Ich hoffe, dass ich zwei Siege einfahre und mit dem gleichen Rhythmus und der gleichen Mentalität zurückkomme, um meiner Mannschaft wieder zum Sieg zu verhelfen", so der Mittelfeldmann.