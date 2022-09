Bella Kotchaps flotter Aufstieg: "Dazwischen war nichts"

In Bochum flog er hin und wieder aus dem Kader, jetzt ist Armel Bella Kotchap womöglich bald Nationalspieler. Auch weil Ralph Hasenhüttl körperlich nachhalf.

Ankunft bei der Nationalelf: Armel Bella Kotchap am Montag in Frankfurt/Main. picture alliance/dpa

Hansi Flick gehörte bislang nicht zu den Kontakten auf Armel Bella Kotchaps Handy, bislang gab es auch keinen Anlass dafür. Und so erwischte es den 20-Jährigen kalt, als er in der vergangenen Woche plötzlich den Bundestrainer am Apparat hatte.

"Ich kannte die Nummer nicht", erzählte Bella Kotchap am Montag, nachdem er am Kempinski-Hotel Gravenbruch in Frankfurt am Main angekommen war, in dem sich die deutschen Nationalspieler vor den Länderspielen gegen Ungarn und in England versammeln. "Ich habe mich sehr gewundert, aber auch riesig gefreut."

Hasenhüttl erinnert Bella Kotchap an Rüdiger

Nach nur 22 Bundesliga- und sechs Premier-League-Spielen - und null Einsätzen im Europapokal - winkt Bella Kotchap nicht nur das Debüt im DFB-Trikot, sondern auch eine WM-Nominierung. Ein flotter Aufstieg für den bisherigen U-21-Nationalspieler, der im Sommer für die VfL-Rekordsumme von elf Millionen Euro von Bochum nach Southampton gewechselt war.

Obwohl er in Bochum bei allem offensichtlichen Talent auch immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen hatte und zwischenzeitlich mehrmals aus dem Kader gestrichen worden war, erwischte der Innenverteidiger in der Premier League einen bemerkenswerten Start. "Von allen meinen Spielern hat er bislang die konstanteste Performance gezeigt"“, schwärmt sein Trainer Ralph Hasenhüttl im Gespräch mit dem kicker.

In Southampton arbeitete er erst mal an körperlichen Defiziten

Schnell, zweikampfstark, robust - Bella Kotchap, geboren in Paris, wurde schon mit Dayot Upamecano verglichen. Hasenhüttl erinnert er an Antonio Rüdiger, auf den er nun auch bei der Nationalelf trifft. Der Österreicher ist "überrascht, wie schnell er sich an die Liga gewöhnt hat. Mit seiner Physis passt er zur Premier League." Bella Kotchap misst 1,90 Meter und wiegt 87 Kilogramm.

In Southampton bislang eine feste Größe: Armel Bella Kotchap. IMAGO/Sportimage

Trotzdem musste er in Southampton zunächst an körperlichen Defiziten feilen. "Er hatte einen starken Oberkörper, einen starken Unterkörper. Dazwischen war nichts", sagt Hasenhüttl. "Wir haben ihn mit einem Programm in die Spur gebracht."

Seit dem 2. Spieltag verpasste Bella Kotchap keine Pflichtspielminute mehr für seinen neuen Verein. Bei Southamptons 2:1-Sieg gegen Chelsea am 30. August hatte ihn Flicks Assistent Danny Röhl vor Ort beobachtet und einen guten Eindruck gewonnen. "Danny war überrascht, was er für eine Entwicklung genommen hat", berichtete Flick.

In den kommenden Tagen will Bella Kotchap seine "Qualitäten einbringen und andere dazuzulernen" - und den Bundestrainer mit Blick auf die WM von sich "überzeugen".