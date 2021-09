"Beleidigende und diffamierende Äußerungen": PSG wehrt sich gegen Vorwürfe

Über Paris Saint-Germain ist in diesem Transfersommer viel geredet worden - und wird auch weiterhin geredet. Nun aber schlagen die Franzosen zurück. Vor allem die kritischen Töne aus Spanien rufen lautstarke Konter hervor.

Paris Saint-Germain wehrt sich gegen die Spitzen des streitbaren spanischen Ligachefs Javier Tebas. In einem Protestbrief, aus dem am Mittwoch die Nachrichtenagentur "AP" zitiert, schreibt PSG-Generalsekretär Victoriano Melero von "beleidigenden und diffamierenden Äußerungen". Tebas greife "die Spieler direkt und respektlos an, einfach weil sie sich entschieden haben, Ihren Wettbewerb zu verlassen, während Sie gleichzeitig die Vorteile dieser weltbesten Spieler bis vor Kurzem zur Förderung Ihrer Liga voll ausgenutzt haben".

Was ist passiert? Tebas hat die Pariser laut "AP" mit Blick auf das fortgeschrittene Alter beispielsweise der Neuzugänge Sergio Ramos (35, langjähriger Star von Real Madrid) und Lionel Messi (34, langjähriger Star von Barcelona) despektierlich als Klub der Legenden bezeichnet.



Tebas sitzt als Vertreter der European Leagues im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA - wie auch PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi, der als Vertreter der Europäischen Club-Vereinigung ECA einen Sitz hat.