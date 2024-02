"Bekennender Fan der WWE": Post Malone stellt Soundtrack für WWE 2K24 zusammen

Den Soundtrack für WWE 2K24 hat Musik-Superstar Post Malone zusammengestellt. Der 28-Jährige wird dadurch auch im Spiel als Kämpfer verfügbar sein - das hat jedoch einen Haken.

Song 2 von Blur oder The Nights von Avicii in FIFA haben gezeigt, wie wichtig ein guter Soundtrack in Sportspielen ist. Auch 2K ist sich der Bedeutung bewusst und hat für das anstehende WWE 2K24 Post Malone beauftragt, eine Tracklist zusammen zustellen.

Malone, so heißt es in der Pressemitteilung des Publishers, sei "bekennender Fan der WWE sowie der WWE-2K-Reihe" und übernehme "die Funktion des Executive Soundtrack Producers". Der Musiker hat "eine vielschichtige Sammlung an Songs aus einer Vielzahl von Genres ausgewählt, darunter Rock, Country, Rap, Elektro und Pop." Malone zu seiner Kollektion: "Das Geheimnis eines großartigen Videospiel-Soundtracks ist etwas für jeden und jede Stimmung. Das sorgt für Aufregung und macht Lust aufs Spiel."

Konkret hat sich der 28-Jährige für folgende Songs entschieden: Post Malone - Chemical, Post Malone - Laugh It Off, 100 gecs - Hand Crushed By A Mallet, Busta Rhymes - Put Your Hands Where My Eyes Can See, Colter Wall - Motorcycle, Grimes - Genesis, Militarie Gun - Do It Faster, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs - Big Rig, Speed - Not That Nice, Turnstile - Mystery, Tyler Childers - House Fire, und Yeat - Bëttr 0ff.

Malone als Kämpfer nur für Extra-Geld

Wie vergangenes Jahr Bad Bunny wird auch Malone dadurch im Spiel als Kämpfer verfügbar sein. Einziger Haken: Wer mit dem Musik-Superstar in den Ring steigen möchte, muss sich dafür ein DLC-Pack nach Veröffentlichung des Spiels kaufen. Wie viel dieses kosten wird, ist noch nicht bekannt - auf dem Preisschild des Bad-Bunny-Bonus-Packs für WWE 2K23 standen 9,99 Euro.

Erscheinen wird der neueste Teil der Reihe am 5. März für PlayStation 4 und 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S und den PC. Anders als bei NBA 2K24 werde das Wrestling-Spiel auf der Current- und der Old-Gen gleich sein. Einen Ersteindruck des Spiels konnte kicker eSport beim Publisher vor Ort erhaschen.