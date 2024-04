Begeisterte Trekkies, glückliche Kinder und zwei besondere Trikots

Beim jüngsten Heimspiel spielte Union Berlin im Star-Trek-Look - mit Einlaufkindern im PAW Patrol Outfit. Eine einmalige Aktion von Hauptsponsor Paramount+.

"Einfach Wahnsinn! Das war echt cool!", sagt Theo aus Schulzendorf nahe Berlin. Auch Tage nach dem Heimspiel von Union gegen Leverkusen ist der Achtjährige immer noch komplett aus dem Häuschen. Für den jungen Union-Fan ging am Samstag ein kleiner Traum in Erfüllung: Er durfte mit Abwehrspieler Kevin Vogt aufs Spielfeld einlaufen. "Er war viel größer als ich es mir vorgestellt habe und hat sogar gefragt, wie es mir geht", erzählt der Jugendspieler des SV Schmöckwitz-Eichwalde immer noch ganz aufgeregt von seinem Erlebnis als Bundesliga-Einlaufkind. Mit seinen Mitspielern aus der dortigen F-Jugend erlebte er an der Alten Försterei einen unvergesslichen Tag - und "on top" gab es noch ein Union-Sondertrikot mit den PAW Patrol-Helden seiner frühen Kindheit.

Hintergrund war die besondere Trikotaktion von Union-Hauptsponsor Paramount+. Die Eisernen spielten gegen den Tabellenführer aus Leverkusen in einem exklusiven Sondertrikot ihres Hauptsponsors: Der Streaming-Dienst tauschte dafür das eigene Logo gegen eine Marke aus dem Paramount-Universum: Das ikonische STAR TREK Sternenflotten-Delta aus der Serie STAR TREK: DISCOVERY zierte einmalig die Brust der Union-Trikots. Für alle "Trekkies", wie die Star-Trek-Fangemeinde auch genannt wird, war es ein einmaliges Ereignis. Die finale Staffel der Serie ist seit dem 4. April bei Paramount+ zu sehen.

Auch die Einlaufkinder wie Theo trugen an diesem Tag ein exklusives Trikot: Unions Top-Sponsor, die Mittelbrandenburgische Sparkasse, verzichtete auf seine Logo-Präsenz auf den Trikots der Kinder und machte die Brust frei für die Superwelpen Chase, Rubble, Skye, Marshall und Liberty aus PAW Patrol: Der Mighty Kinofilm, der ebenfalls jetzt bei Paramount+ zu sehen ist. Die streng limitierten Sondertrikots waren noch am Spieltag innerhalb kürzester Zeit, wie auch die Alte Försterei, restlos ausverkauft. Darüber hinaus waren vor dem Spiel zwei der heldenhaften PAW Patrol-Welpen zu Gast im Union-Zeughaus Bahnhofstraße und standen mit Vereinsmaskottchen Ritter Keule für Fan-Fotos zur Verfügung. Mehr Eindrücke zu diesem besonderen Tag unten in der Bildergalerie.

