Bayreuth verlängert mit 14 Spielern

Die SpVgg Bayreuth stellt die Weichen für die kommende Saison in der 3. Liga: Gleich 14 Spieler wurden mit einer Vertragsverlängerung ausgestattet.

Gleich 14 Spieler bleiben in Bayreuth an Bord. IMAGO/foto2press

Von den 14 neuen Arbeitspapieren haben sich 13 durch den Aufstieg in die 3. Liga automatisch verlängert. Darunter fallen unter anderem die Verträge der Torhüter Sebastian Kolbe, Lucas Zahaczewski und Stefan Kiefer - wie auch im Defensivverbund bei Steffen Eder, Edwin Schwarz, Tobias Weber, Johannes Golla und Marcel Götz.

Auch die Offensiven Ivan Knezevic, Alexander Nollenberger, Stefan Maderer, Markus Ziereis sowie Kapitän Benedikt Kirsch bleiben automatisch für mindestens eine weitere Saison bei Bayreuth. "Uns ist wichtig, dass das Herz der Mannschaft, die diesen historischen Erfolg möglich gemacht hat, erhalten bleibt", erklärt Geschäftsführer Sport Marcel Rozgonyi. Bei Nico Moos hat die Altstadt ihre Option auf Verlängerung gezogen.

Der momentan 20-Mann-Kader wird durch Felix Weber, Daniel Steininger, Tobias Stockinger, David Pfeil, Dennis Lippert und Lucas Chrubasik, die bereits bestehende Verträge besitzen, komplettiert. Auch die Verträge des Trainerteams um Timo Rost, der zuletzt mit Erzgebirge Aue in Verbindung gebracht wurde, sind gültig.

"Selbstverständlich wollen wir noch mit weiteren Spielern verlängern. Jetzt sorgen wir aber erst mal für einen schönen Saisonabschluss“, so Rozgonyi. Der Aufstieg steht bereits fest, noch vor dem letzten Spieltag - wo der Meister der diesjährigen Regionalliga Bayern am Samstag (14 Uhr) beim TSV Buchbach antritt. Trainer Rost kündigte dafür bereits mit einem Lächeln an: "Wer nicht betrunken in den Bus einsteigt, der wird auch nicht spielen.“