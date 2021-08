Bayreuth schnappt sich Mittelfeld-Allrounder Andermatt

Die SpVgg Bayreuth hat sich nochmals verstärkt. Als weitere Alternative fürs Mittelfeld kommt Allrounder Nicolas Andermatt zur Altstadt.

"Ich komme nach Bayreuth, um maximalen Erfolg zu haben. Dafür werde ich alles reinhauen", lautet Andermatts Ansage nach der Vertragsunterzeichnung. Das Ziel ist klar: Aufstieg in die 3. Liga.

Dies war dem 25-jährigen Schweizer schon einmal gelungen - 2018 mit dem TSV 1860 München. In der Regionalliga Bayern erzielte Andermatt in insgesamt 91 Spielen neun Treffer. Im Sommer 2019 wechselte er schließlich zum SV Meppen, für den er in 42 Drittliga-Spielen zum Einsatz kam. Nach der vergangenen Saison war dann Schluss im Emsland, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Das habe er über die Social-Media-Kanäle des SVM erfahren müssen, hatte Andermatt im Juni enttäuscht erklärt.

Ein Allrounder im Mittelfeld

Nun freut er sich auf ein neues Kapitel - mit der SpVgg Bayreuth. "Nicolas ist ein Allrounder im Mittelfeld, der das Übergangsspiel ankurbeln kann und uns mit Sicherheit weiterhelfen wird, unser Spiel ein Stück weit zu verbessern. Im Hinblick auf die vielen Spiele, die noch kommen werden, können wir Qualitätsspieler wie ihn sehr gut gebrauchen", sagt Cheftrainer Timo Rost, der Andermatt schon länger kennt und immer wieder mit ihm in Kontakt war.

In der kommenden Woche wird der Mittefeldstratege, der als Sechser, Achter oder Zehner eingesetzt werden kann, ins Training der Altstädter einsteigen. Zur Vertragslaufzeit machten die Oberfranken keine Angabe.