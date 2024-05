Bayerns Frauen: Ungeschlagen zur Meisterschaft

17 Siege und 3 Unentschieden: Das haben die Fußballerinnen des FC Bayern München diese Saison geschafft. Damit holten sie den Titel.

Die Fußballerinnen zogen sich nach dem Spiel neue T-Shirts an. Darauf war zu lesen: "Deutsche Meisterinnen 2024". Darin hüpften und klatschen und freuten sich die Spielerinnen des FC Bayern München.

Die Bundesliga-Saison dauert noch an. Doch die Münchnerinnen holten sich die Meisterschaft bereits vorzeitig. In der gesamten Saison hatten sie bislang kein einziges Spiel verloren. 17 Siege und 3 Unentschieden gelangen ihnen.

Auch am Samstag siegten sie wieder: mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen. So konnten die Münchnerinnen schon die Meisterschale hochhalten, auch wenn diese vorerst noch aus Pappe war. Die richtige Schale bekommen sie am letzten Spieltag.