Bayerns Champions-League-Kader: Drei Plätze bleiben frei

Der FC Bayern geht ohne personelle Überraschung in die Gruppenphase der Champions League - und lässt sich für den Winter genug Optionen offen.

Bouna Sarr (li.) ist in Thomas Tuchels Champions-League-Kader dabei, Joao Palhinha könnte im Winter noch mal Thema werden. picture alliance (3)

Bouna Sarr brachte es in der vergangenen Saison fertig, mit nur acht Minuten Einsatzzeit - Nachspielzeit inklusive - den dritten Meistertitel mit dem FC Bayern einzufahren. Und auch in diesem Sommer fand der deutsche Rekordmeister keinen Abnehmer für den 31 Jahre alten Außenverteidiger, der damit in sein letztes gut dotiertes Vertragsjahr geht.

Doch obwohl Sarr in den Plänen von Trainer Thomas Tuchel weiterhin keine Rolle spielt, darf er sich über die Nominierung ins Champions-League-Aufgebot für die neue Saison freuen. Das geht aus der Liste hervor, die die UEFA am Dienstag veröffentlichte. Sarr profitiert davon, dass der Bayern-Kader 2023/24 kleiner ist als geplant - gerade auf der Rechtsverteidigerposition, für die Benjamin Pavard (Inter Mailand) und Josip Stanisic (Leihe nach Leverkusen) nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine erneute Verpflichtung von Joao Cancelo (Manchester City, jetzt FC Barcelona) war am "Deadline Day" gescheitert.

Von den 25 Plätzen, die laut UEFA-Statuten für jeden Champions-League-Teilnehmer erlaubt sind, belegen die Bayern nur 22. Alle Mitglieder des Profikaders haben es entsprechend ins Aufgebot geschafft. Dieses kann vor jedem Spieltag über die sogenannte B-Liste, die für ab dem 15. Geburtstag selbst oder vom Verband ausgebildete Youngster vorgesehen ist, noch erweitert werden.

Sollte in der Gruppe mit Manchester United, dem FC Kopenhagen und Galatasaray der Einzug in die K.-o.-Runde gelingen, bieten die drei freien Plätze den Bayern-Verantwortlichen zumindest die Gelegenheit, etwaige Winterneuzugänge nachzunominieren, ohne Personal streichen zu müssen. Unter anderem wird ein neuer Anlauf bei Joao Palhinha (FC Fulham) erwartet, dessen Transfer am 1. September im letzten Moment geplatzt war. Maximal ein Trio kann vor dem Achtelfinale neu gemeldet werden.

Der Champions-League-Kader des FC Bayern für die Gruppenphase:

Tor: Manuel Neuer, Daniel Peretz, Sven Ulreich

Abwehr: Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Raphael Guerreiro, Tarek Buchmann, Noussair Mazraoui

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sané, Kingsley Coman, Thomas Müller, Konrad Laimer, Jamal Musiala

Angriff: Harry Kane, Eric Maxim Choupo-Moting, Mathys Tel