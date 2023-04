Bayern-Rekordspielerin Wenninger kündigt Karriereende an

Die 127-fache österreichische Nationalspielerin Carina Wenninger wird nach dieser Saison ihre Karriere beenden. Derzeit ist sie vom FC Bayern noch an die AS Rom verliehen.

Carina Wenninger hängt im Sommer die Fußballschuhe an den Nagel. Die ÖFB-Kapitänin erklärte am Mittwoch in Wien im Rahmen einer Pressekonferenz ihren Rücktritt zum Saisonende. Die 32-Jährige feierte mit dem FC Bayern München drei Meistertitel. Im rot-weiß-roten ÖFB-Teamdress war die Innenverteidigerin Teil jener Mannschaft, die im Sommer 2017 bis ins EM-Halbfinale gelangte. Bei ihrem derzeitigen Klub AS Roma kämpft die Steirerin um den "Scudetto".

Wenninger hatte 2007 als 16-Jährige an der Seite von Viktoria Schnaderbeck den Sprung aus der Steiermark von LUV Graz nach München gewagt. Dort gewann sie neben drei Meisterschaften (2015/16/21) auch je einmal den DFB-Pokal (2012) und den Bundesliga-Cup (2011). Im vergangenen Sommer wechselte die Abwehrspielerin nach 15 Jahren und 303 Pflichtspielen im Bayern-Trikot auf eigenen Wunsch für ein Jahr leihweise in die italienische Hauptstadt.

Im Februar gab Bayerns Rekordspielerin bekannt, nicht mehr nach München, wo sie noch einen Vertrag bis 2024 hatte, zurückzukehren. "Ich würde mich gerne weiter verändern", hatte sie damals gesagt. Wie es nach der laufenden Saison weitergeht, hatte das ÖFB-Ass offen gelassen. Nun ist klar, dass die angestrebten Änderungen größerer Natur sind. Allerdings will Wenninger vorher noch ein Kapitel zu Ende bringen: In der aktuellen Spielzeit greift ihr Verein AS Rom als klarer Tabellenführer nach dem Meistertitel.

ÖFB-Teamchefin Fuhrmann muss nächsten Rücktritt verkraften

Auswirkungen hat der Schritt auch für ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann, die bereits den fünften Rücktritt einer Spielerin in den vergangenen acht Monaten zu verzeichnen hat. Nach Viktoria Schnaderbeck betrifft es nun eine zweite absolute Leistungsträgerin, die 2017 mit dem ÖFB-Team die Auszeichnung als "Österreichs Mannschaft des Jahres" erhalten hatte. Zuvor hatten sich auch schon Stefanie Enzinger, Jasmin Eder und Lisa Makas verabschiedet. Wenninger hatte nach dem Schnaderbeck-Rücktritt die Kapitänsbinde im vergangenen Sommer übernommen.