Bayern kann schon gegen Galatasaray Gruppensieger werden

Der FC Bayern stürmt bislang durch die Champions-League-Gruppenphase - und könnte schon am Mittwoch als Gruppensieger feststehen. Dafür braucht es aber ein wenig Hilfe.

In der Champions-League-Gruppenphase bislang unaufhaltsam: Leon Goretzka & Co. IMAGO/justpictures.ch

Schon dreimal ist es dem FC Bayern gelungen, eine perfekte Gruppenphase in der Champions League hinzulegen, also alle sechs Spiele zu gewinnen. In diesem Jahr, dem letzten im bekannten Format, bevor die Königsklasse 2024 zu einem Modus mit einer 36er-Liga in der Vorrunde wechselt, ist es zum vierten Mal möglich.

Doch das Hauptziel ist ein anderes: Mit dem Gruppensieg - erst mal egal, ob mit zwölf oder 18 Punkten - soll die Ausgangslage vor der Auslosung der K.-o.-Phase optimiert werden. Und dieser ist bereits an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) möglich, wenn der FC Bayern Galatasaray empfängt. Um tatsächlich schon zwei Spieltage vor Schluss als Spitzenreiter festzustehen, braucht es aber etwas Schützenhilfe aus Dänemark.

Konkret wird Bayern Gruppensieger mit einem Sieg über Galatasaray, wenn Manchester United parallel beim FC Kopenhagen nicht gewinnt. Gewinnt dagegen der englische Rekordmeister wie im ersten Duell mit dem dänischen Meister, könnte er rein rechnerisch noch vorbeziehen.

Fürs Achtelfinale reicht schon ein Punkt

Und wie macht Bayern am Mittwoch zumindest den Einzug ins Achtelfinale perfekt? Dazu reicht sowohl ein Sieg als auch ein Unentschieden gegen Mauro Icardi & Co. Nur bei einer Niederlage könnten die Münchner - ebenfalls unabhängig vom Ausgang des Parallelspiels in Kopenhagen - theoretisch noch auf den dritten Platz und damit in die Europa League abrutschen.

Doch eine Niederlage käme einer kleinen Sensation gleich, beinahe sogar ein Remis. Schließlich haben die Bayern ihre jüngsten 16 Gruppenspiele allesamt gewonnen; die letzte Schlappe datiert vom 2. Spieltag der Saison 2017/18, als sie im letzten Spiel unter dem damaligen Trainer Carlo Ancelotti mit 0:3 bei Paris St. Germain verloren. Sowohl die Sieges- als auch die Ungeschlagen-Serie sind laufender Champions-League-Rekord - genau wie es drei perfekte Gruppenphasen sind.