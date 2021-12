Bayern-Frauen verlängern mit Rudelic

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Ivana Rudelic verlängert. Die Stürmerin bleibt bis 2023 beim amtierenden Meister der Frauen-Bundesliga, aktuell fehlt sie verletzt.

Nach einem Kreuzbandriss im März 2021 ist die 29-Jährige aktuell auf dem Weg zurück in die Mannschaft. "Die Verantwortlichen sind auf mich zugekommen und haben mir signalisiert, dass ich mir die Zeit nehmen soll, die ich benötige, um stärker auf den Platz zurückzukehren. Ich freue mich sehr über die Verlängerung", so Rudelic. "Meine Ziele mit Bayern sind, so viele Titel wie möglich zu gewinnen, und wenn ich gebraucht werde auch wieder fit zu sein, um der Mannschaft und dem FC Bayern helfen zu können."

Reha läuft nach Plan

Bianca Rech, Sportliche Leitung der Bayern-Frauen, freut sich über die Vertragsverlängerung: "Ivana hat die Verletzung sehr zeitnah nach ihrem Wechsel von Leverkusen nach München erlitten. Es war uns ein großes Anliegen, Ivana für die Phase nach ihrer Rückkehr im nächsten Jahr genügend Zeit zu geben, sich wieder an die Mannschaft heranzuarbeiten. Aktuell läuft die Reha nach Plan und wir hoffen, Ivana im Laufe der Rückrunde wieder auf dem Platz zu sehen."

Rudelic lief schon von 2008 bis 2014 im Bayern-Dress auf, insgesamt kommt sie auf 88 Pflichspieleinsätze für die Münchnerinnen. Außerdem ist die Stürmerin kroatische Nationalspielerin.