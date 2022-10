Bayer mit Wirtz nach Madrid - nicht als Maskottchen

Langsam entspannt sich die Personalsituation bei Bayer 04. In Leverkusens "Endspiel" in der Champions League bei Atletico Madrid kann Trainer Xabi Alonso voraussichtlich auf zwei lange verletzte Akteure zurückgreifen: Karim Bellarabi und Exequiel Palacios traten mit dem Bayer-Tross die Reise in die spanische Hauptstadt an - wie auch Florian Wirtz.

Verlieren verboten heißt es für Bayer 04 am Mittwoch im Civitas Metropolitano zu Madrid. Die Werkself muss mindesten einen Zähler holen, damit ihr internationales Aus in dieser Saison nicht schon vor dem Ende der Gruppenhase feststeht.

Atletico, das mit vier Zähler auf Platz 3 rangiert, würde den Deutschen mit einem Sieg gegen Bayer, das bislang drei Punkte einfuhr, uneinholbar enteilen. Und auch der Tabellenzweite FC Porto, der derzeit drei Punkte mehr auf dem Konto hat als Leverkusen, wäre dann aufgrund des direkten Vergleichs (0:2; 0:3) unabhängig vom eigenen Ergebnis beim Spiel bei Tabellenführer FC Brügge nicht mehr zu abzufangen.

Bayer muss also liefern. Dazu stehen Trainer Xabi Alonso im vorletzten Gruppenspiel Rechtsaußen Karim Bellarabi (nach Meniskus-Operation) und Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (Muskelverletzung im Oberschenkel) wahrscheinlich erstmals seit Wochen wieder zur Verfügung.

Das Duo trainiert seit dieser Woche wieder komplett mit der Mannschaft und flog am Dienstagnachmittag mit der Bayer-Delegation in die spanische Metropole. Wie auch Florian Wirtz, der erstmals nach seiner Kreuzbandoperation Ende März in dieser Woche wieder Teile des Teamtrainings absolvierte.

Ein Einsatz des 19-jährigen Topstars steht natürlich noch nicht zu Debatte, wird dieser doch nun erst schrittweise reintegriert. Noch sind einige Schritte zu tun, damit der torgefährliche Kreativspieler alles mitmachen darf und auch einsatzfähig ist.

In Madrid ist Wirtz aber nicht als Maskottchen dabei. Vielmehr soll seine Wiedereingliederung trotz der Europapokalreise vorangetrieben werden. Individuell hat der Techniker in den letzten Wochen zu genüge gearbeitet. Nach Spanien flog Wirtz mit, da Bayer am Donnerstag vor dem Rückflug nach Deutschland noch eine Einheit in Madrid absolviert.

Am Spieltag trainiert Wirtz individuell

Bei dieser kann der Nationalspieler mit den nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommenen Akteuren das sogenannte Spielersatz-Training absolvieren, also in der Gruppe trainieren. In Deutschland hätte der Hoffnungsträger, der am Spieltag eine individuelle Einheit bestreiten soll, nur alleine schuften können. Während der 90 Minuten im Civitas Metropolitano am Mittwochabend muss er sich allerdings aufs Daumendrücken beschränken - noch.