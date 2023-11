Barnsley vom FA Cup ausgeschlossen: Siebtligist zieht in 2. Runde ein

Die FA hat den FC Barnsley vom FA Cup ausgeschlossen. Der Drittligist hatte in der 1. Runde einen nicht spielberechtigen Spieler eingesetzt. Damit zieht Siebtligist FC Horsham in die nächste Runde ein.

Barnsley hatte nach einem 3:3 im Hinspiel (3. November) das Rückspiel am 14. November beim Siebtligisten mit 3:0 gewonnen. Allerdings kam dort ein Spieler zum Einsatz, der nicht hätte spielen dürfen, das teilte die FA mit, ohne den Profi namentlich zu nennen.

"Wir möchten uns bei unseren Fans, Spielern und Mitarbeitern für diesen bedauerlichen Fehler entschuldigen", heißt es in einer Erklärung auf der Website von Barnsley, das auf einen Einspruch verzichtet und den Ausschluss bereits akzeptiert hat.

Im Wiederholungsspiel dürfen nur Spieler eingesetzt werden, die auch in der ersten Partie gemeldet waren. Für Stürmer Aiden Marsh gilt dies nicht, da er zu dem Zeitpunkt des ersten Spiels noch ausgeliehen war. Beim Wiederholungsspiel stand er allerdings in der Startelf.

"Umfassende interne Untersuchung"

"Wir haben bereits eine umfassende interne Untersuchung durchgeführt und anschließend Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert", heißt es kleinlaut auf der Website des Klubs weiter.

"Der Vorsitzende von Barnsley, Neerav Parekh, hat mich am Freitag, den 17. November, kontaktiert, um den Verein auf den Verwaltungsfehler und die Überlegungen der FA in dieser Angelegenheit aufmerksam zu machen", teilte Horshams Vereinsvorsitzender Kevin Borrett in einem eigenen Statement mit, dass er bereits vorab im Bilde war.

Er verstehe die große Enttäuschung beim Verein und dessen Fans und wünschte Barnsley viel Erfolg im Kampf um den Aufstieg. Der Siebtligist wird nun anstelle von Barnsley am 2. Dezember in der zweiten Runde gegen Drittligist Sutton United spielen.