Barcelona-Partnerschaft erneuert: Camp Nou bleibt exklusiv in eFootball

Der FC Barcelona bleibt Partner von Konami, der Entwickler hat eine "mehrjährige Vertragsverlängerung" bekannt gegeben. Somit wird das Camp Nou nicht in EA SPORTS FC 24 zurückkehren - sondern ist weiterhin exklusiv in eFootball.

Der EA-Neustart nach der FIFA-Trennung sowie der Kauf der Namensrechte an La Liga hatten zuletzt die Gerüchte befeuert, das Spotify Camp Nou könnte in EA SPORTS FC 24 zurückkehren. Dem ist zumindest in volllizenzierter Version nicht so: Der FC Barcelona erneuert seine Partnerschaft mit Konami, das Stadion des spanischen Meisters bleibt folglich exklusiv in eFootball.

Darüber hinaus sicherte sich der japanische Entwickler laut Pressemitteilung "zahlreiche Rechte" beim Verein wie "Zugang zu Spielern, Medienpräsenz und die Teilnahme an Veranstaltungen". Die Kooperation zwischen Barça und Konami besteht bereits seit der Saison 2016/17. Die Katalanen treten in der eFootball Championship Pro an, deren reguläre Spielzeit sie zuletzt gewannen - im Halbfinale der K.-o.-Phase scheiterten sie am FC Bayern München.

Legenden-Trio für die Dream Teams

"Es ist sehr aufregend, die Verlängerung einer so erfolgreichen Partnerschaft anzukündigen", meint Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.'s European President. "Der FC Barcelona ist wahrlich einer der Giganten des Weltfußballs. Wir sind stolz darauf, dass er dank dieser Verlängerung jetzt und in den nächsten Jahren ein Teil der eFootball-Serie ist."

Im Spiel wird die weitere Zusammenarbeit mit einer Ingame-Kampagne gefeiert. Die Spieler erhalten die Gelegenheit, ihre Dream Teams mit drei Blaugrana-Legenden zu verstärken: Rivaldo, Patrick Kluivert und Javier Saviola. Das Trio an Ex-Profis wird zwischen dem 10. und 17. August als epische Karten verfügbar sein.

"Konami ist eine Institution im Bereich der Videospiele und wird uns dabei helfen, neue Synergien mit einem jungen Publikum zu bilden und weiterhin Möglichkeiten im Bereich der digitalen Unterhaltung zu erkunden - einem Schlüsselsektor für die Expansion unserer Marke in den kommenden Jahren", sagt Juli Guiu, Vizepräsident Marketing beim FC Barcelona.