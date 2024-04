Barça stattet Talente mit neuen Verträgen aus

Der FC Barcelona hat die Verträge mit zwei Top-Talenten verlängert. Petar und Djordje Cikusa unterschreiben langfristig und werden zudem befördert. Einer der zwei könnte den Klub aber auf Leihbasis verlassen.

Der FC Barcelona hat Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag mit Petar und Djordje Cikusa bis 2027 verlängert. Das verkündeten die Katalanen am Donnerstag.

Die Zwillinge kam 2018 in die Jugendmannschaft des FC Barcelona und haben sich dort stetig entwickelt. Mittlerweile gehören die 18-Jährigen bereits zum festen Bestandteil der zweiten Mannschaft, Petar Cikusa hat sogar schon die Sprung in die Mannschaft von Carlos Ortega geschafft.

In der laufenden Saison kam er bereits in 22 Liga-Spielen zum Einsatz und durfte zudem schon Champions League-Luft schnuppern. Der Halbrechte hat in 14 Einsätzen 15-mal getroffen, beim Debüt gegen den HB Montpellier netzte er gleich viermal.

Barcelona-Talent vor Leihe?

Auch sein Bruder Djordje hat schon im Trikot der ersten Mannschaft spielen dürfen. Sein Debüt gab er am 12. November 2022 und hat seitdem 32 Liga-Einsätze auf dem Konto. Wie sein Bruder bekleidet auch er die Halbrechte-Position.

Dort haben die beiden Talente, die neben der spanischen Staatsbürgerschaft auch einen kroatischen Pass besitzen, allerdings hochkarätige Konkurrenz. Europameister Dika Mem besitzt ebenfalls ein Arbeitspapier bis 2027, während Landsmann Melvyn Richardson noch bis 2025 an den Verein gebunden ist.

Von den zwei Superstars sollen die Eigengewächse ab der kommenden Saison weiterlernen, denn dann steigen sie endgültig in die Profi-Mannschaft auf. Der Klub schrieb auf seiner Homepage aber auch, dass eine einjährige Leihe für Djordje Cikusa in Betracht zieht.