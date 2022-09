Barças Defensivsorgen: Araujo und Koundé fallen aus

Bittere Nachrichten für den FC Barcelona. Mit Jules Koundé und Ronald Araujo verletzten sich gleich zwei Verteidiger während ihrer Länderspielreisen und fallen nun aus - und das ausgerechnet vor eminent wichtigen Spielen.

Wie Barça mitteilte, erlitt Koundé beim 2:0-Sieg von Frankreich über Österreich eine Oberschenkelverletzung. Araujo zog sich bei der 0:1-Niederlage Uruguays in St. Pölten gegen den Iran einen Sehnenanriss im Adduktorenbereich zu.

Zur jeweiligen Ausfallzeit machten die Katalanen keine Angaben, Medienberichten zufolge dürfte sie bei Koundé aber zwei bis drei Wochen betragen. Araujo steht laut der spanischen Zeitung AS gar eine sechs- bis achtwöchige Zwangspause bevor - der Uruguayer könnte deshalb sogar die WM in Katar verpassen.

Vor allem der Ausfall von Araujo wiegt schwer, ist der Innenverteidiger doch unumstrittener Stammspieler bei Trainer Xavi, der den 23-Jährigen in der laufenden Saison in jedem Spiel auflaufen ließ. Koundé wiederum verpasste die ersten beiden Ligaspiele, etablierte sich dann aber in der Viererkette .

Damit muss das in La Liga immer noch ungeschlagene Barça in den kommenden Wochen sowohl in den wichtigen Champions-League-Duellen gegen Inter Mailand (4. Oktober und 12. Oktober) als auch im Clasico in der Liga bei Real Madrid (16. Oktober) sowohl in der Innenverteidigung als auch rechts hinten umdisponieren.