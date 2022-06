Austria schnappt sich Offensivtalent Manuel Polster

Der 19-jährige Flügelstürmer Manuel Polster wechselt aus der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart in seine Heimatstadt zur Wiener Austria.

Die Wiener Austria hat den nächsten Transfer unter Dach und Fach gebracht. Die "Veilchen" verpflichteten mit Manuel Polster einen vielversprechenden Youngster für die Offensive. Der 19-jährige Flügelstürmer wurde vom VfB Stuttgart losgeeist und unterschrieb bei der Austria einen Vertrag bis Sommer 2025.

"Wir haben vom ersten Gespräch an gespürt, dass Manuel gerne hierher wechseln möchte, dass er richtig Lust auf Austria Wien hat und hochmotiviert ist. Wir bekommen einen Spieler mit einem sehr spannenden Profil. Manuel ist sehr dynamisch, hat einen guten linken Fuß und kann im Offensivbereich mehrere Positionen bekleiden", freut sich FAK-Sportchef Manuel Ortlechner über den Zugang.

FAK-Neuling Polster: "Nächster Karriereschritt in eine Profimannschaft"

Polster wurde in der Akademie St. Pölten ausgebildet und wechselte vor drei Jahren in die Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg. Vergangenen Sommer ging es von dort nach Stuttgart, wo er für die zweite Mannschaft des VfB in der Regionalliga Südwest 34 Mal mit der Nummer neun auf dem Rücken auflief. Dabei erzielte der Wiener sechs Saisontore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Es ist ein super Gefühl, jetzt hier sein zu können. Ich habe die letzten Jahre in Deutschland verbracht, habe dort in der Junioren-Bundesliga und dann in der Regionalliga gespielt. Jetzt war es an der Zeit für den nächsten Karriereschritt in eine Profimannschaft und ich bin überglücklich, dass mir die Austria die Chance dazu gegeben hat", so Polster in einer Aussendung. Nebenbei, so der Teenager, sei es "auch sehr schön, wieder zu Hause in Wien zu sein".