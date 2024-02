Austria-Goalie Kos: "Es ist das wahrscheinlich größte Spiel meiner Karriere"

Austria Wiens Stammtorhüter Christian Früchtl verletzte sich im Training und wird für die kommenden Wochen ausfallen. Das ist die Chance für Mirko Kos.

Der Ausfall von Austria Wiens Stammtorhüter Christian Früchtl ist gleichzeitig die Chance für Mirko Kos, sich zu beweisen. Der 26-Österreicher wurde im Nachwuchs der "Veilchen" groß und absolvierte bisher 96 Spiele für die Young Violets, für die erste Mannschaft war er aber erst sechs Mal im Einsatz.

Drei Partien davon absolvierte er in dieser Saison über 90 Minuten im Cup, dabei konnte er sein Tor stets sauber halten. Auch im kommenden Viertelfinale gegen Sturm Graz wird der gebürtige Steirer im Tor der Austria zu finden sein. "Spiele gegen Sturm sind immer etwas Besonderes, die Steirer unter uns werden wohl noch zwei, drei Prozent mehr aus sich rauskitzeln", verspricht Kos auf der "Vereinsseite".

Und durch den Ausfall von Christian Früchtl - der Deutsche verletzte sich im Training und wird der Mannschaft von Michael Wimmer vier bis sechs Wochen fehlen - wird Kos auch einige Partien in der Bundesliga bestreiten. "Natürlich freu' ich mich über mehr Einsatzzeit, aber ich freue mich nicht über Chris‘ Verletzung. Unser Verhältnis ist hervorragend. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen gute Besserung!"

Vorzeigeprofi Kos

Auf die Chance, sich in der Kampfmannschaft mit regelmäßigen Einsätzen zu beweisen, wartet der 26-Jährige schon lange und hat einiges dafür getan, um bereit zu sein. Schon bevor er als 15-Jähriger zur Austria kam, war er ein harter Arbeiter, was er auch seinem Vater zu verdanken hat, wie er verrät: "Der Papa war mein größter Motivator. Ich hab' immer doppelt so hart trainiert wie alle anderen, hab' quasi am Trainingsplatz und in der Kraftkammer geschlafen." Auch, was die Ernnährung und den Umgang mit seinem Körper bertrifft, war der Goalie stets ein Vorzeigeprofi. "Sauna, Eisbaden, Ernährung. Ich trag' sogar einen Schlafring. Ich weiß über meinen Körper Bescheid. Viel Training, viel Schlaf, kein Zucker. Für mich ist das mittlerweile zum Lifestyle geworden. Cola und Salamipizza hat's bei mir jedenfalls schon lange nicht mehr gegeben."

Das alles sollte sich bezahlt machen. Nach 41 Partien für die Young Violets war es so weit und Kos durfte 2020 sein Debüt für die Kampfmannschaft feiern. Seitdem ist er 26-Jährige meist auf der Bank der Wiener Austria zu finden. "Es braucht einfach viel Geduld. Mich persönlich spornt es nur noch mehr an, wenn ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht oft zum Spielen komme. Du musst immer bereit sein für den Tag X, wenn du endlich drankommst."

Der Tag X schein für Kos nun gekommen zu sein. Im Vordergrund steht natürlich das kommende Spiel gegen Sturm Graz. "Es sind noch zwei Spiele bis zum Cup-Finale. Wir fahren mit breiter Brust nach Graz, sind absolut ready", kann der 26-Jährige den Viertelfinalkracher kaum erwarten. "Es ist das wahrscheinlich größte Spiel meiner bisherigen Karriere."