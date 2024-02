Austria-Coach Wimmer setzt gegen Hartberg auf Krätzig: "Er wird in der Startelf stehen"

Im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe steht die Wiener Austria unter Zugzwang. Aktuell fehlen den "Veilchen" drei Punkte auf Platz sechs, der von Erzrivale Rapid eingenommen wird. Beim Heimspiel gegen den TSV Hartberg zählt für die Violetten daher nur der Sieg, mit Bayern-Leihgabe Frans Krätzig wird auch direkt ein neues Gesicht auf dem Platz stehen.

Die Wiener Austria befindet sich im Kampf um ein Ticket für die Meistergruppe in der Jägerrolle. Mit einem Heimsieg im Duell gegen den TSV Hartberg könnten die Violetten aus der Bundeshauptstadt dazu einen wichtigen Schritt Richtung oberes Play-off tätigen, allerdings befinden sich die Oststeirer in der laufenden Saison in herausragender Verfassung und überzeugen mit mutigem Offensivfußball. Diesem wollen die "Veilchen" beim direkten Duell vor den eigenen Anhängern entschlossen entgegentreten und auf dem Weg Richtung großem Ziel wichtige Meter machen. "Wir treffen auf einen sehr guten Gegner, werden alles raushauen und hoffentlich mit den Fans im Rücken erfolgreich in die Rückrunde starten", stellte Coach Wimmer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel klar.

Beim Hinspiel konnten die Hartberger allerdings nach sechs Niederlagen am Stück gegen die Austria mit dem 2:1-Heimsieg eine längere Negativserie beenden und wollen vielmehr nun eine eigene Serie starten. Allerdings haben die Wiener ihr Stadion zu einer Festung umfunktioniert und sind bereits seit fünf Heimspielen ohne Gegentor. Mit über 10.000 verkauften Tickets dürfen sich die "Veilchen" zudem auch wieder auf ordentlichen Fan-Support freuen. Bei einem Duell mit Endspielcharakter mit Blick auf eine Teilnahme am oberen Play-off kann dies durchaus zum ausschlaggebenden Faktor werden.

Das sieht auch Mittelfeldmotor Marvin Potzmann so: "Wenn ich höre, dass schon so viele Tickets verkauft sind, freue ich mich umso mehr auf dieses Spiel. Jedem von uns ist bewusst, was wir tun müssen, um erfolgreich zu sein. Wir können mit dem Druck umgehen und werden es Hartberg sicher nicht einfach machen. Das werden wir morgen auch zeigen."

Wimmer schwärmt von Krätzig

Dabei mithelfen wird auch Frans Kätzig, den man erst am letzten Tag des Wintertransferfensters leihweise vom deutschen Rekordmeister Bayern München nach Wien gelotst hat. Der 19-jährige Profi, der sowohl "auf der linken Seite wie im zentralen Mittelfeld" eingesetzt werden kann, erhält vom Austria-Coach auch direkt eine Startelfgarantie: "Er steht natürlich im Kader und wird auch in der Startelf sein." Vom Youngster ist der 43-Jährige nach den ersten Trainingstagen sichtlich angetan: "Er ist ein sehr sympathischer Junge, der sich schnell in die Mannschaft eingefügt hat. Sportlich sieht man, dass er eine Riesenqualität mitbringt, er ist ballsicher, hat eine gute Passquote sowie Flankentechnik. Er macht unser Spiel auf jeden Fall variabler und ich bin überzeugt davon, dass er uns sofort verstärken wird."

Angesprochen auf die sportlich schwierige Situation und der Wichtigkeit des Punktesammelns in den anstehenden Runden versucht der Austria-Coach Druck rauszunehmen: "Es kann jeder von uns die Tabelle lesen, aber es ist wichtig, von Spiel zu Spiel und auf die Leistung der Mannschaft zu schauen. Wenn wir gut performen, haben wir gute Chancen zu gewinnen und wenn wir das fünfmal schaffen, haben wir gute Chancen, oben mit dabei zu sein. Wir müssen uns auch ein wenig von diesem Druck lösen, viele Wege führen in den Europacup und deshalb wehre ich mich gegen Ausdrücke wie Endspiel etc."

Hartberg will Top sechs schnellstmöglich erreichen

Beim Gegner aus Hartberg kann man die Aufgabe dagegen etwas entspannter angehen, hat man doch sechs Punkte Vorsprung auf Platz sieben und bewies im Herbst, dass man nicht zu unrecht auf der vierten Position zu finden ist. Mit einem Sieg in Wien würde man dem Ziel Klassenerhalt einen großen Schritt näher kommen, wie Angreifer Maximilian Entrup klarstellt: "Wir sind voller Tatendrang und gehen natürlich in das Spiel, dass wir drei Punkte einfahren. In den nächsten Runden wollen wir unser Ziel, den Einzug in die Top-6, schnellstmöglich erreichen. Dafür haben wir in der Vorbereitung sehr hart gearbeitet und wollen am Wochenende die ersten drei möglichen Punkte einfahren."

Dem pflichtet auch Cheftrainer Markus Schopp bei, dem im Winter mit dem Abgang von Christoph Lang aber ein wichtiger Offensivspieler abhanden gekommen ist. Auch ein Abschied von Goalgetter Entrup stand im Raum, am Ende konnten die Oststeirer aber einen kompletten Zerfall ihres Angriffs verhindern. Vor dem kommenden Gegner hat der 49-Jährige trotz der Tabellensituiton großen Respekt: "Eine bärenstarke Mannschaft, aber genau eine Mannschaft die wir jetzt brauchen, um den Herbst zu bestätigen und wo wir alles abrufen müssen. Wir sind gut vorbereitet, erwarten uns ein super intensives Spiel mit der klaren Idee, dort drei Punkte mitnehmen zu können."