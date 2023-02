Ausrufezeichen im letzten Spiel: A.J. Green verkündet Karriereende

Einer der besten Wide Receiver der jüngeren NFL-Geschichte hat einen Schlussstrich gezogen: A.J. Green (34) beendete eine Karriere, die noch größer hätte sein können.

Einschätzen kann er sich offenbar gut. "Ich war nie ein Mann der vielen Worte, also halte ich es kurz", begann A.J. Green am Montag die Verkündung seines Karriereendes in einem Instagram-Post. Einen Großteil seiner zwölf Jahre langen NFL-Karriere gehörte der mittlerweile 34-Jährige zu den besten und spektakulärsten Wide Receivern der Liga - sprach aber anders als viele seiner Kollegen wenig darüber.

Der 1,93 Meter große Ausnahmeathlet war 2011 von den Cincinnati Bengals an vierter Stelle des Drafts ausgewählt worden und dominierte gegnerische Cornerbacks von Beginn an. In seinen ersten fünf Saisons knackte er jeweils die 1000-Yard-Marke, wurde siebenmal in Folge in den Pro Bowl sowie 2012 und 2013 zum All-Pro gewählt. Da es die Bengals in diesem Zeitraum selten weit schafften und Green außerhalb des Platzes wenig Aufsehen erregte, stand er medial oft nicht so im Fokus wie Antonio Brown oder Julio Jones, die anderen großen Receiver der 10er-Jahre - denen er sportlich zu seinen besten Zeiten in nichts nachstand.

Auch ohne viele Worte blieb Green bis 2018 einer der profiliertesten X-Receiver der NFL, der für seine Contested Catches und spektakulären One-Hander beliebt und gefürchtet war. Dann holte ihn das Verletzungspech ein: Schon während der Saison 2018 machte Green nur noch neun Spiele, 2019 verpasste er die gesamte Saison wegen einer in der Vorbereitung erlittenen Bänderverletzung.

Nach seiner Rückkehr war er weit weg von seiner einstigen Dominanz, 2021 verabschiedete er sich schließlich zu den Arizona Cardinals. Dort spielte Green noch eine solide erste Saison, war in der abgelaufenen Spielzeit aber kaum noch ein Faktor. Das letzte Spiel seiner Karriere beendete er aber mit einem Ausrufezeichen: Beim 23:41 gegen die San Francisco 49ers gelang Green ein spektakulärer 77-Yard-Touchdown gegen zwei Verteidiger - ein Play, das an frühere Zeiten erinnerte. Nun steht fest: Es war der letzte von insgesamt 70 Touchdowns in Greens Karriere.