Ausgerechnet zwei EM-Gegner: So fährt Deutschland noch zu Olympia

Durch die Niederlage am Sonntag gegen Schweden verpasste die deutsche Handball-Nationalmannschaft nicht nur EM-Bronze, sie muss auch mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris nachsitzen. Und die drei Gegner beim Qualifikationsturnier haben es durchaus in sich.

Enttäuschte Gesichter: Deutschland unterlag am Sonntag den Schweden. Sascha Klahn