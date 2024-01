"Auge für lange Pässe": Leverkusen verpflichtet Jorde

Bayer 04 Leverkusen verstärkt sich mit Julie Jorde. Die norwegische Mittelfeldspielerin erhält bei der Werkself einen langfristigen Vertrag.

Jorde wechselt von Lyn Fotball aus ihrem Heimatland unter das Bayer-Kreuz und erhält bei den Rheinländerinnen einen Vertrag bis 30. Juni 2026, wie Leverkusen in einer Pressemitteilung am Donnerstag mitteilte.

Feifel von Jordes Potenzial überzeugt

Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer 04-Frauen, beschreibt darin die Stärken der 19-Jährigen: "Julie bringt als U-23-Nationalspielerin viel Entwicklungspotenzial, Dynamik, Aggressivität und Zweikampfstärke mit. Wir freuen uns sehr, dass wir sie als Verstärkung für das zentrale Mittelfeld gewinnen konnten." Jorde hatte die Verantwortlichen schon im vergangenen Jahr im Probetraining überzeugen können. "Wir waren uns alle sofort einig, dass sie uns kurzfristig, aber auch perspektivisch weiterhelfen kann", so Feifel.

Jorde absolvierte bei Lyn Fotball insgesamt in 80 Pflichtspiele (drei Tore) und stand im vergangenen Kalenderjahr in allen 26 Spielen ihres Klubs in der norwegischen Toppserien in der Startelf. Für die norwegischen Juniorinnen-Nationalmannschaften bestritt sie bislang 31 Partien, davon 27 für die U 19 (zwei Tore) und vier für die U 23.

Norwegerin brennt vor Ehrgeiz

"Ich freue mich sehr darauf, endlich loszulegen. Der erste Eindruck vom Klub und vom Team ist super", sagt die hochmotivierte Jorde und beschreibt ihre Ziele: "Ich möchte so viel wie möglich zum Einsatz kommen und mich außerdem auf dem Platz, aber auch als Mensch weiterentwickeln." Ihre eigenen Stärken formuliert die mit einer guten Spielübersicht ausgestattete Norwegerin so: "Ich spiele sehr aggressiv, führe gerne Zweikämpfe und habe ein Auge für lange Pässe."

Jorde erhält bei Bayer 04 die Rückennummer 17, die zuletzt die zum 1. FC Nürnberg gewechselte Amira Arfaoui getragen hatte.